ONLINE: Európa uvoľňuje prísne opatrenia

5:50 Čína v januári potláčala informácie o závažnosti epidémie spôsobenej koronavírusom a o jeho nákazlivosti, aby si mohla vytvoriť zásoby zdravotníckeho materiálu potrebné pre boj proti nákaze. Podľa agentúry AP prišlo s takýmto obvinením americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti (DHS) v zatiaľ neuverejnenej správe vypracovanej minulý týždeň. Čína údajne na začiatku roka dramaticky posilnila dovoz tvárových rúšok a ďalších ochranných pomôcok.

5:40 Počet známych prípadov nákazy koronavírusom v Brazílii prekročil 100 000 po tom, čo miestne ministerstvo zdravotníctva v nedeľu oznámilo, že infekcia sa za 24 hodín preukázala u ďalších 4 588 ľudí. Juhoamerická krajina s 210 miliónmi obyvateľov eviduje od začiatku šírenia vírusu 101 147 nakaze­ných, z ktorých 7025 umrelo. Bilancia obetí od soboty narástla o 275, informovala agentúra Reuters.

5:30 V Európe sa v pondelok začína dôležitá fáza uvvoľňovania prísnych opatrení, ktoré krajiny prijali s cieľom utlmiť šírenie koronavírusu. Niektoré štáty s uvoľňovaním reštrikciou ešte len nesmelo začínajú, napríklad Rakúsko alebo Nemecko už postupne otvárajú aj školy. Návrat k normálu bude ale veľmi pomalý a obmedzenia pohybu a kontaktov medzi ľuďmi v Európe len tak nezmizne. Po takmer dvoch mesiacoch prakticky domáceho väzenia oddnes môže zhruba 60 miliónov Talianov prvýkrát vyraziť na prechádzku alebo si zabehať. Obnovuje sa priemyselná i poľnohospodárska výroba, väčšina obchodov však zostane uzatvorená a reštaurácie a bary smie až do júna ponúkať iba donáškové služby či jedlo so sebou. V Španielsku sa začalo uvoľňovanie obmedzenia vychádzania už cez víkend a svoje živnosti buú môcť znovu otvoriť niektorí drobní podnikatelia, ako napríklad holiči. Zákazníkov však môžu vpúšťať iba po jednom. V Nemecku a Rakúsku niektoré deti po týždňoch opäť vyrazia do školy. V Poľsku nemusia po návrate do vlasti do 14 dňovej karantény občania, ktorí pracujú alebo študujú v Nemecku, na Slovensku, v Českej republike alebo v Litve. V Poľsku sa otvárajú aj hotely, obchodné centrá či knižnice, v Maďarsku dokonca aj reštaurácie, ak budú hosťov obsluhovať vonku. Do Maďarska možno opäť podnikať služobné cesty z Českej republiky, Slovenska, Nemecka, Rakúska či Poľska.