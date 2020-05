Martinčania neotvárajú nové podniky, plány im brzdia hygienici

Chcú otvoriť reštauráciu, do ktorej investovali, no majú smolu. Do redakcie Pravdy sa ozvali viacerí ľudia poukazujúci na zvláštnosť týkajúcu sa len Martinského okresu. Tamojší hygienici vraj majú stanovené deväťdesiat dní neschvaľovať nové prevádzky, lebo pracujú v núdzovom režime.

Čakať na povolenie niekoľko mesiacov je však pre podnikateľov nákladné – prevádzku spustiť nemôžu, no platbám za nájom priestorov a iným výdavkom sa nevyhnú.

„Do prerábania prevádzky, ktorú chceme otvoriť, sme investovali veľa peňazí. Nájom za priestory uhrádzať musíme, aj keď máme zatvorené. Povolenie na otvorenie však momentálne nemáme ako získať,“ hovorí Martinčanka, jej meno a adresu máme v redakcii. Pokračovala, že vzhľadom na súčasnú situáciu boli odhodlaní čakať, no potom sa začala zaujímať, či 90-dňová lehota platí aj inde na Slovensku.

„Kontaktovali sme tiež krajskú hygienu v Žiline, kde nám potvrdili, že schvaľovanie nových prevádzok prebieha v normálnom režime. Nevidia problém nepovoliť prevádzku, ktorá môže byť za aktuálnych podmienok otvorená. Len v Martine máme asi vlastné zákony,“ podotkla čitateľka.

Objasnila, že chceli spustiť aspoň rozvoz jedál. „Najskôr nám z martinskej hygieny oznámili, že prídu, no o niekoľko dní to zrušili s tým, že prioritne sa musia venovať iným záležitostiam. Nový termín už neurčili,“ vysvetlila. Neprekážalo by jej to, keby išlo o nariadenie v rámci celého Slovenska, no všade inde môžu nové prevádzky s rozvozom začať fungovať, len v Martine sú podnikatelia diskriminovaní.

„Chod úradu je prioritne zameraný na zvládnutie epidémie koronavírusu. Na oddelení epidemiológie mám málo ľudí, takže tie bežné aktivity sú posunuté,“ reagoval riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine Tibor Záborský. V prvom rade podľa neho musia riešiť život a zdravie ľudí, pričom denne vybavujú množstvo telefonátov a zisťujú kontakty s potvrdenými či podozrivými prípadmi na COVID-19 v ohnisku nákazy. „Viete, akú situáciu sme v Martine mali,“ spomenul problém s nakazenými klientmi a zamestnancami tamojšieho domova sociálnych služieb. „Našťastie, už je to lepšie a dúfam, že to tak aj zostane. To sú však veci, ktoré riešime 24-hodinovými službami. Naši ľudia chodia do práce cez víkendy a robia nadčasy,“ hovorí.

Záborský tvrdí, že neschvaľovať nové prevádzky pevne stanovené nemajú a riešia to operatívne. „Nejaké obhliadky robíme, no len v malom rozsahu. Ak sa niekto ozve s tým, že je to naliehavé, v rámci možností sa snažíme byť ústretoví. Určite sme nikomu nepovedali striktné nie,“ povedal. Majiteľ zariadenia, ktoré môže vykonávať činnosť a malo by problém s oficiálnym povolením, sa vraj môže obrátiť priamo na neho. „Keď si k nám dá žiadosť a my nevieme zabezpečiť v stanovenom termíne jej vybavenie, pokojne mi môže volať,“ doplnil.

Či o situácii v metropole Turca vedia, sme sa pýtali Úradu verejného zdravotníctva. „Zo strany RÚVZ v Martine sme informovaní, že schvaľovanie nových prevádzok nie je pozastavené. Ich činnosť sa schvaľuje v zmysle aktuálnej mimoriadnej situácie podľa naliehavosti,“ uviedla hovorkyňa Daša Račková.