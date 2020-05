Lipšic ako generálny prokurátor? Čaputová: Hovorila by som o tom s premiérom

Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej sú aj v radoch prokuratúry schopní ľudia, ktorí by mohli zastávať pozíciu generálneho prokuratúra. Prezidentka to uviedla dnes po tom, ako si pripomenula výročie smrti Milana Rastislava Štefánika v Ivanke pri Dunaji.

Podľa hlavy štátu bol Štefánik jednou z najväčších osobností slovenskej histórie. V súvislosti s koronakrízou je podľa nej potrebné diskutovať o uvoľnení opatrení, no dôležité je najmä rozhodnutie odborníkov.

VIDEO: Zuzana Čaputová aj o voľbe generálneho prokurátora a otváraní ekonomiky.

„Pokiaľ ide o mená, ktoré sú zvnútra prokuratúry, som presvedčená o tom, že prokuratúra má schopných prokurátorov. Schopných nielen odborne, ale aj osobnostne,“ povedala Čaputová. V nedeľu 3, mája sa však objavili informácie, že jedným z kandidátov na pozíciu generálneho prokurátora je aj advokát a bývalý politik Daniel Lipšic.

Ten v minulosti spôsobil smrteľnú dopravnú nehodu, za ktorú si odpykáva podmienečný trest. Ak by so koalícia dohodla na jeho mene, musela by následne meniť zákon. „Pokiaľ ide u úvahu o zmene zákona v súvislosti s jedným z konkrétnych mien, najskôr by som sa o tejto téme porozprávala s pánom premiérom,“ vysvetlila.

V prípade uvoľnenia prísnych opatrení, ktoré na Slovensku platia pre koronavírus, prezidentka uviedla, že je dôležité počkať na rozhodnutie odborníkov. „Samozrejme, tie čísla sú natoľko priaznivé, že úvaha o uvoľňovaní opatrení je absolútne na mieste. Sama som zvedavá, či dôjde k rozšíreniu uvoľnenia týchto opatrení alebo či nastúpi druhá fáza, alebo tam príde aj k uvoľneniu nad rámec toho, čo v nej bolo predpokladané,“ uviedla.

Čaputová dodala, že je dôležité, aby sa venovala pozornosť následkom spôsobeným koronavírusom. „To znamená najmä finančná a ekonomická pomoc ľuďom, podnikateľom a zamestnávateľom,“ povedala. Pomer poskytnutej pomoci voči žiadostiam podľa nej vôbec nie je „tragický“. Myslí si, že je potrebné ľudí povzbudiť k tomu, aby o túto pomoc žiadali. Pomoc zo strany štátu by tak mala byť podľa prezidentky sprístupnená čo najľahšou a najdostupnejšou cestou.

VIDEO: Prezidentka si uctila pamiatku M. R. Štefánika

Hlava štátu si v pondelok prišla uctiť pamiatku Milana Rastislava Štefánika na miesto, kde tragicky zhynul po páde lietadla v Ivanke pri Dunaji. Štefánik zahynul spolu s celou posádkou lietadla Caproni pri lete z Talianska. Podľa Čaputovej ide o jednu z najväčších osobností slovenskej histórie a jeho odkaz je dôležité si pripomínať.

„Milan Rastislav Štefánik bol veľmi komplexná osobnosť, veľmi vzdelaná osobnosť. Preukazoval sa nielen svojou odvahou, ale aj obrovským rozhľadom a najmä tým, že sa zaslúžil o vznik prvej Československej republiky,“ dodala.