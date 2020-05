Pellegrini: O vedení strany nerozhoduje len Fico

Pellegriniho ambíciám viesť v súčasnosti najsilnejšiu opozičnú stranu dáva za pravdu aj prieskum agentúry Focus o dôveryhodnosti jednotlivých politikov. Podľa výsledkov prieskumu, ktorý bol pripravený pre televíziu Markíza v polovici apríla, je najdôveryhodnejšou političkou prezidentka Zuzana Čaputová so 62 percentami. Nasleduje bývalý premiér s 55 a terajší premiér Igor Matovič (OĽaNO) so 48 percentami.

Predbehol aj Fica

Ešte väčší náskok má Pellegrini medzi voličmi Smeru. Dôveruje mu 96 percent respondentov (nedôverujú mu štyri percentá), kým Ficovi dôveruje 63,4 percenta (nedôveruje 34 percent) respondentov.

„Dôveryhodnosť predsedu Fica dlhodobo klesá. Kým v Smere si ešte drží celkom dobrú úroveň, pre voličov väčšiny ostatných strán je veľmi ťažko akceptovateľný. Aj v Smere je však absolútnou jednotkou dôvery Pellegrini,“ hovorí sociológ a a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.

Do súboja, ktorý by sa mohol konať na pracovnom sneme už v septembri, tak ide Pellegrini s veľmi vysokou dôverou voličov strany. „Predsedu strany však nevolia voliči, ale funkcionári. Pre Pellegriniho je pozitívnou správou, že ak by sa predsedom Smeru aj nestal a pozeral by sa po inej politickej budúcnosti, medzi obyvateľmi má vysoký potenciál dôvery,“ doplnil Slosiarik.

Dva Smery?

Pracovný snem Smeru by sa mal uskutočniť v decembri. Pellegrini však avizuje, že by mohol byť už po lete, keď sa skončia opatrenia, ktoré súvisia so šírením koronavírusu. "Chcem, aby sme sa zišli v septembri a vyriešili personálne zmeny,“ povedal včera Pellegrini.

„Myslím si, že už to nebude na rozhodnutí terajšieho predsedu a podpredsedov, ale delegáti sa rozhodnú, koho si vedia predstaviť nasledujúce obdobie na čele strany Smer,“ vyhlásil expremiér. V prípade neúspechu Pellegrini nechce stranu trieštiť. Ako pripomenul, aj pred februárovými voľbami neodišiel. Naopak, Smer viedol do volieb ako líder, kým Fico zostal predsedom. Smer pred parlamentnými voľbami pritom viedol dve línie kampane – jednu orientovanú na lídra, druhú na predsedu strany.

„Snažil som sa Smeru priniesť čo najlepší výsledok a rovnako konštruktívne a zjednocujúco sa budem snažiť pôsobiť až do posledného momentu. Keď sa to nepodarí, budeme to riešiť až potom,“ priznal Pellegrini s tým, že ohlasovať akékoľvek scenáre považuje za predčasné. Ako informoval, prioritou preňho teraz je pustiť sa do práce a vybojovať stoličku predsedu strany.

Až ak by strana vyslovene odmietla štýl Pellegriniho politiky, ktorý zdôrazňuje, že nejde len o obsah myšlienok, ale aj o formu, ktorou sa podávajú verejnosti, bude premýšľať, aké budú jeho ďalšie kroky. „V takom prípade by stálo za zváženie, ako naložím so svojím politickým kapitálom,“ vyhýbavo reagoval Pellegrini.

Veľký súboj

Fico vo štvrtok avizoval, že sa nikam nechystá odísť a nové zmeny podporovať nebude. „Veľmi jasne hovorím, že budem odmietať akékoľvek prejavy slniečkarstva v tejto strane,“ povedal s dodatkom, že do vedenia Smeru dáva všetky skúsenosti, ktoré získal za roky v politike.

Pellegrini vtedy nechcel reagovať na slová predsedu. „Mám za to, že som taký istý sociálny demokrat ako on aj ostatní kolegovia,“ povedal podpredseda strany v nedeľu. „Chvalabohu, v strane, akou sme my, o tom, kto bude nový predseda, nerozhoduje predseda, ale delegáti na sneme,“ dodal s úsmevom.

Matovič až tretí

Podľa Slosiarika prieskum ukazuje, ako sa jednotlivým politikom darilo v prvých týždňoch po voľbách získavať dôveru zo spriazneného politického tábora a koľko navyše aj z opačných strán spektra.

Kým Matovič dokázal presvedčiť väčšinu voličov svojich koaličných partnerov, Pellegrinimu sa darí oslovovať širšie spektrum, najmä však obrovskú skupinu nevoličov. „Matovič takto vysoko vystúpal najmä preto, že sa stal premiérom. Dôvera rastie s funkciou. Podobne je to aj v prípade Pellegriniho, ktorý bol premiérom na začiatku koronakrízy. Pellegrini stále oslovuje formou komunikácie a spôsobom vystupovania,“ zhrnul Slosiarik podobnosti medzi súčasným a minulým premiérom.

Terajší premiér vysoko skóruje u vlastných, má dobrú pozíciu aj v koaličných stranách SaS a Za ľudí. Slosiarik upozorňuje, že stráca medzi voličmi Sme rodina, nevoličmi a nerozhodnutými respondentmi. Pellegrini si dobre vedie medzi voličmi Smeru, Kotlebovcov – ĽS NS, hnutia Sme rodina. Najväčší rozdiel podľa sociológa spočíva v tom, že Pellegrini oveľa lepšie skóruje medzi nerozhodnutými a nevoličmi.