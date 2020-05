Korčok: Slovensko prispeje na vývoj vakcíny proti koronavírusu 750-tisíc eur

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) informoval, že Slovensko prispeje na vývoj vakcíny proti koronavírusu sumou 750-tisíc eur. Informoval o tom vedúci tlačového oddelenia ministerstva zahraničných vecí (MZV) Juraj Tomaga. Korčok to povedal po medzinárodnom donorskom podujatí (Coronavirus Global Response), ktoré 4. mája 2020 zorganizovala Európska komisia spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Francúzskom, Nemeckom, Spojeným kráľovstvom a Saudskou Arábiou.