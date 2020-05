Majerský a Baška navrhujú monitorovanie repatriantov náramkom či cez mobil

Predsedovia to uviedli po pondelkovom stretnutí združenia SK8 so šéfom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina). Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok uviedol, že ak príde rovnako bezpečná alternatíva, nevylučuje v tomto smere zmenu prístupu.

Kollár vyhlásil, že ak sa situácia v súvislosti s novým koronavírusom bude v krajinách zlepšovať a opatrenia uvoľňovať, v Sme rodina sú za to, aby bola v prípade povinnej štátnej karantény prijatá „ľahšia forma“.

„Prijali sme zákon, ktorý môže elektronicky sledovať podľa mobilných dát ľudí, či dodržiavajú karanténu. Ja by som to týmto spôsobom v budúcnosti riešil, že by som použil mobilné dáta či náramky. Bolo by to pre ľudí podstatne lepšie, ako sa dostať do veľkých zariadení, kde sa môže stať, že sa sem dostane zdravý človek a tam sa nakazí,“ povedal Kollár.

Zavedenie povinnej karantény pre repatriantov v štátom určených zariadeniach bolo však podľa jeho slov správne rozhodnutie a aj vďaka tomu sa podarilo zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu nového koronavírusu.

„Do budúcna som presvedčený, že premiér príde s riešením, ako to zjemniť a napraviť tieto veci,“ poznamenal predseda parlamentu. Zároveň sa ospravedlnil tým repatriantom, ktorí sa nakazili v povinnej štátnej karanténe či pri spoločnom presune do nej.

Lacnejšie a humánnejšie riešenie

Majerský tvrdí, že by bolo omnoho lacnejšie a humánnejšie, ak by repatrianti mohli ísť do domácej karantény s tým, že budú mať monitorovací náramok, prípadne by boli monitorovaní cez mobilný telefón.

„Bolo by to oveľa efektívnejšie pre štát a jasnejšie pre repatriantov,“ uviedol. Prešovský samosprávny kraj prijal doteraz do svojich zariadení 597 repatriantov, ktorí tam strávili povinnú štátnu karanténu. Majerský upozornil, že je už málo ľudí, ktorí sú ochotní robiť dobrovoľníkov v zariadeniach pre repatriantov.

Pri povinnej štátnej karanténe repatriantov v zariadeniach sa podľa Bašku míňa veľa síl a prostriedkov. Vyzýva, aby sa začali používať monitorovacie náramky. Je to podľa neho lacnejšie a humánnejšie, ak je repatriant monitorovaný v domácej karanténe. Ako tvrdí, pri domácej monitorovanej karanténe sa znižuje aj riziko, že by sa zdravý repatriant nakazil od chorého.

Matovič tvrdí, že povinná štátna karanténa v zariadeniach je v súčasnosti najefektívnejšie ochrana zdravia a životov ľudí na Slovensku. Alternatívu prístupu nevylučuje, podmieňuje to však minimálne rovnako bezpečným riešením.