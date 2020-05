Kočner mal krátko pred uväznením plánovať stretnutie s ústavným sudcom Mamojkom

S týmto zistením dnes prišlo Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) a informuje o tom na svojom webe. Centrum uvádza, že Marian Kočner si dlho udržiaval vplyv aj vďaka známostiam so sudcami, Mamojka vzťah s podnikateľom dlhodobo popiera. V novej Threeme pochádzajúcej z takzvanej Kočnerovej knižnice je podľa ICJK ďalší dôkaz, že k sebe môžu mať bližšie, ako vplyvný sudca pripustil.

„Týždeň predtým, ako NAKA zadržala Mariana Kočnera, poslal svojej milenke Miram Hatinovej správu: ‚Miláčik, myslíš, že by si ma mohla niekam odviezť?' Hatinovej nejasná žiadosť nestačila a písala mu, nech je konkrétnejší.

Marian Kočner odpovedal: ‚Prišiel by som cca 10:00, 11:15 by sme išli za pánom Mamojkom ku Sencu, tam ma počkáš cca 15 min a ideme späť. Nemôžem ísť k sudcovi Ústavného súdu svojím autom a aj telefón nechám v mojom aute.' Či plánované stretnutie vyšlo a čoho sa týkalo, už známe nie je,“ píše ICJK.

Ako pripomína, Denník N už skôr informoval o komunikácii medzi sudcom a obžalovaným Marianom Kočnerom, v ktorej sa dohadovali na návšteve. Mamojka vtedy tvrdil, že sa neuskutočnila a že podnikateľ od neho chcel obchodno-právnu radu.

Ich správy zo 4. júna zachytila polícia, ktorá Mariana Kočnera monitorovala. Napísali si, že sa stretnú u Mamojku doma, ale neskôr, keďže sudca bol práve v Košiciach, kde je sídlo ústavného súdu. Mamojka býva v dedine pri Senci. Marian Kočner sa s milenkou dohadoval, že ho za Mamojkom odvezie 14. júna.

„Keď Mariana Kočnera obvinili pre kauzu falšovania zmeniek TV Markíza, zrejme sa spoliehal na to, že ústavný súd vyhovie jeho sťažnosti proti vzatiu do väzby. V motáku z väzby, ktorý zachytila polícia, uviedol: ‚Chcem vedieť, prečo zlyhal Mamojka. RF to mal vybaviť!'“ dopĺňa investigatívne centrum.

Mamojka je bývalým poslancom Smeru. O tom, že mal vo veci Mariana Kočnera „niečo urobiť“, vypovedal aj svedok Peter Tóth. Samotný Mamojka to poprel. K aktuálnym zisteniam sa podľa ICJK od minulého týždňa nevyjadril, hovorkyňa ústavného súdu uviedla, že sa jej ho nepodarilo skontaktovať.

Nová Threema je súčasťou dát v Kočnerovej knižnici. Prevádzkuje ju medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov OCCRP, ktorej členom je aj ICJK.