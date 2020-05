ONLINE: Zlé prognózy pre USA. Vírus zabije 134-tisíc ľudí

6:00 V Spojených štátoch do 4. augusta na komplikácie súvisiace s chorobou COVID-19 zomrie najmenej 134 000 ľudí. V aktualizovanom modeli to podľa televízie CNN uviedol Inštitút pre meranie a vyhodnocovanie zdravia (IHME) pri Washingtonskej univerzite. Nový prepočet tak očakáva zdvojnásobenie bilancie obetí koronavírusu, ktorých je teraz v USA podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa zhruba 68 000. Šéf Ihne Christopher Murray uviedol, že inštitút dôkladne prehodnotil stratégie modelových výpočtov a pristúpil k hybridnému systému s využitím dát od štyroch mobilných operátorov. Za najdôležitejšie zmenu Murray označil zahrnutie vplyvu predčasného uvoľňovania sociálneho odstupu, čo malo na rast očakávaného počtu obetí zásadný dopad. Doterajšie odhady IHME boli považované za presné.

S výrazným nárastom infikovaných aj obetí počíta podľa informácií denníka The New York tiež vláda prezidenta Donalda Trumpa, ktorá tlačí na rýchle obnovenie hospodárskeho života v krajine. Podľa interných vládnych dokumentov, ktoré denník získal, sa očakáva k 1. júnu denný prírastok 3000 mŕtvych, čo by bol takmer dvojnásobok aktuálneho stavu. Vládne odhady podľa The New York Times sú vytriezvením zo zlepšujúcej sa situácie, keď sa jednotlivé štáty USA začínajú vracať k normálnemu životu. Uvoľnenie karanténnych opatrení tak môže viesť k zhoršeniu situácie.