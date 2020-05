Komunikoval s Kočnerom. Šeliga vyzval na konanie voči sudcovi Mamojkovi

Predseda Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan by mal začať disciplinárne konanie voči sudcovi Mojmírovi Mamojkovi. Vyhlásil to podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) na utorkovej tlačovej konferencii v súvislosti s medializovanou komunikáciou Mamojku a Mariana K. Zdôraznil, že Mamojka nie je schopný vyvodiť voči sebe zodpovednosť a odstúpiť z funkcie, preto by mal konať Fiačan. Podobne to vidí strana SaS. Podľa poslanca Alojza Baránika (SaS) Mamojka nemá čo robiť vo funkcii ústavného sudcu a mal by čo najskôr odísť.