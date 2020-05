KBS: Seniori nech zvážia účasť na bohoslužbách

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zdôrazňuje, že napriek uvoľňovaniu opatrení je účasť na bohoslužbách síce fyzicky možná, no stále ostáva na dobrovoľnej báze. Ako píše KBS na svojej oficiálnej webovej stránke, týka sa to aj nedelí a sviatkov. Vysielania bohoslužieb bude možné aj naďalej sledovať prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) na pondelkovej tlačovej konferencii informoval, že od stredy 6. mája sa budú môcť za sprísnených podmienok konať aj bohoslužby, pri ktorých budú musieť veriaci nosiť rúško a dodržiavať odstupy. Kostoly a chrámy by taktiež mohli na odporúčanie premiéra v nedeľu vyčleniť čas na jednu omšu, na ktorej sa budú môcť zúčastniť len seniori. Na bohoslužbách zároveň nebudú môcť participovať ľudia, ktorí sú v povinnej karanténe.

„Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších. Svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Kňazov vo farnostiach zároveň prosíme, aby jednu nedeľnú bohoslužbu vyčlenili práve pre ľudí nad 65 rokov a seniorov požiadali prednostne využiť toto slávenie," priblížila KBS.

Konferencia ďalej vyzýva kňazov, aby vhodným a viditeľným spôsobom označili miesta, kde veriaci môžu v laviciach či v radoch stoličiek sedieť pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov.

„Podobne treba na podlahe chrámu ‚do hviezdice' označiť miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozostupy. Ak je pred kostolom k dispozícii priestor na státie, možno ho po naplnení kapacity chrámu využiť, takisto s upozornením na rozostupy. Je vhodné zabezpečiť vonkajšie ozvučenie tam, kde je to po prípadnej dohode s miestnou samosprávou uskutočniteľné," odporúčajú biskupi.

KBS ďalej apeluje na kňazov, aby v kostoloch zabezpečili vetranie a pravidelnú dezinfekciu kľučiek a kontaktných plôch. „Sväté omše nech majú kratšie trvanie. To treba zohľadniť aj pri príhovoroch. Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úklonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty či ružence," ozrejmuje konferencia.

Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk. „Ruky si každý pri vstupe do chrámu má vydezinfikovať, prípadne môže mať so sebou vlastný malý dezinfekčný prostriedok. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný," vysvetľuje KBS a všetkých povzbudzuje k trpezlivosti a ohľaduplnosti.