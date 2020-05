V Mochovciach našli nekvalitné potrubie, kontrolujú tisícky komponentov

Pokiaľ Slovenské elektrárne (SE) nepreukážu kvalitu a vlastnosti použitých materiálov na stavbe jadrových blokov alebo sa potvrdí pozmeňovanie obsahu inšpekčných certifikátov v dodávateľskom reťazci, budú musieť SE podľa ÚJD tieto súčiastky vymeniť.

Zatiaľ nie je jasné, či a v akom rozsahu sa posunie termín uvádzania 3. bloku elektrárne v Mochovciach do prevádzky. Rozsah možného oneskorenia bude závisieť od výsledkov uskutočňovaných kontrol hutného materiálu a rozsahu opatrení, ktoré z nich môžu vyplývať. „Z tohto hľadiska by boli najnepriaznivejšie zistenia, ktoré by vyžadovali výmeny niektorých komponentov hutného materiálu,“ uviedol ÚJD.

„ÚJD SR paralelne kontroluje a vyhodnocuje aj iné oblasti preukazujúce technickú a kvalitatívnu pripravenosť 3. bloku na zavezenie paliva. Pokiaľ držiteľ povolenia nepreukáže splnenie všetkých legislatívnych požiadaviek, ÚJD SR povolenie na uvádzanie 3. bloku JE Mochovce do prevádzky nevydá,“ upozornil úrad.

Kontrolóri rozdelili dodávky komponentov podľa ich dôležitosti a pri najdôležitejších dielcoch budú preverovať každý kus. „Pri menej dôležitých sa začne kontrolovať percentuálne stanovená náhodná vzorka z jednotlivých dodávok tak, aby bola pokrytá každá jedna dodávka a šarža, a v prípade negatívnych zistení sa rozsah kontroly rozšíri,“ dodal ÚJD. V súčasnosti už preverili spektrálnymi analyzátormi okolo 2000 komponentov.