Nahradí Kisku? Šeliga zatiaľ nepovedal, či sa chce uchádzať o post predsedu

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga nepovedal, či sa chce uchádzať o post šéfa strany, ak by Andrej Kiska z pozície odstúpil. "Momentálne je predseda Andrej Kiska, Veronika Remišová ho zastupuje. To je stav, ktorý rešpektujem, a nevidím dôvod to teraz nejako ďalej rozoberať," povedal.