ONLINE: Nemci otvoria obchody, Trump rozpúšťa koronavírusový tím

6:20 Čína za utorok zaregistrovala dva nové prípady nákazy koronavírusom a u ďalších dvadsiatich ľudí bol koronavírus potvrdený bez príznakov. Utorková bilancia je mierne vyššia ako pondelková, keď bol zistený jeden prípad infekcie a 15 prípadov bez príznakov. Obaja novo nakazení s príznakmi pricestovali do Číny zo zámoria. Doteraz sa v pevninskej Číne, ktorá nezahŕňa Hongkong a Macao, nakazilo 82 883 ľudí, z ktorých komplikáciám súvisiacim s infekciou 4 633 podľahlo.

5:47 V Nemecku v utorok pribudlo 947 nakazených, čo je o zhruba 250 viac ako za pondelok. Rýchlejšie rástla aj bilancia ľudí, ktorí komplikáciám súvisiacim s chorobou COVID-19 podľahli, v utorok ich zomrelo 165, o deň skôr ich bolo 139. V Nemecku bol covid-19 doteraz potvrdený u 164 807 ľudí, z ktorých 6996 zomrelo.

5:43 V Spojených štátoch za posledných 24 hodín zomrelo 2333 ľudí, čo je viac ako dvojnásobok oproti predchádzajúcemu dňu. Kým za pondelok dosiahli USA s 1015 obeťami najnižší počet mŕtvych v tomto mesiaci, v utorok sa bilancia viac než zdvojnásobila. V USA je vyše 1,2 milióna nakazených, z ktorých 71 000 infekciu podľahlo.

5:40 Biely dom ukončí činnosť svojho krízového koronavírusového tímu, pretože sa v ďalšej fáze chce zamerať na zvládnutie dôsledkov pandémie, uviedol americký prezident Donald Trump. Tím bude pracovať zrejme do konca mesiaca. „(Viceprezident) Mike Pence a pracovná skupina odviedli skvelú prácu,“ povedal Trump. „Teraz sa ale chceme venovať trochu inej forme, a to je bezpečnosť a otváranie. Na to zrejme budeme mať inú skupinu,“ dodal Trump. Na otázku, či to znamená, že terajší boj proti koronavírusu považuje za skončený, odpovedal, že nie. „Nie, vôbec. Misia je skončená, keď je po všetkom,“ dodal.

5:30 Vláda nemeckej kancelárky Angely Merkelovej chce zodpovednosť za ďalšie zmierňovanie karanténnych opatrení prenechať jednotlivým spolkovým krajinám, v prípade zhoršenia ale trvá na opätovnom sprísnení podmienok. Spolková vláda tiež súhlasí s otvorením všetkých obchodov nehľadiac na veľkosť predajnej plochy či s postupným návratom školákov do tried, naopak zakázané majú byť prinajmenšom do konca augusta všetky akcie s veľkou návštevnosťou.