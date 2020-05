Civilné lety zo Sliača majú stop. Možno navždy

Jediné letisko so zmiešanou civilnou a vojenskou prevádzkou je na Sliači. Ročne charterovými letmi prepravia tisíce cestujúcich. Cieľovými destináciami sú turecká Antalya, egyptská Hurghada a tuniský Monastir. Lety však stopne rekonštrukcia, ktorá potrvá zhruba dva roky. Či sa potom civilná doprava obnoví, je otázne.

Rezorty obrany a dopravy zriadili ešte vlani spoločnú pracovnú skupinu, ktorá má preskúmať možnosti civilnej prevádzky na letisku Sliač po skončení jeho plánovanej rekonštrukcie.

„Po vyhodnotení všetkých aspektov prevádzky vrátane ekonomických dosahov pripraví táto skupina návrh, ktorý predloží vláde,“ uviedla hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková. Vysvetlila, že rekonštrukcia Taktického krídla Sliač, súvisiaca s príchodom nových stíhačiek F-16, sa predpokladá od roku 2021. Presný termín začiatku však závisí od procesu verejného obstarávania. „V prvom rade je potrebné zabezpečiť projektovú prípravu, vydanie stavebného povolenia a následne realizáciu stavebných prác,“ povedala s tým, že celé by to malo trvať do roku 2023.

Projekt pozostáva z viacerých častí, pričom najdôležitejšie práce sa majú týkať rolovacích dráh, ku ktorým pribudnú nové, a tiež rekonštrukcie a modernizácie jednotlivých objektov – napríklad hál, hangáru údržby, skladu náhradných dielcov či dielní opráv pozemných prostriedkov. Celé by to malo vyjsť na viac ako 55-miliónov eur.

„Rešpektujeme vypovedanie zmlúv ministerstvom obrany s ich ukončením k 31. decembru 2020. Situáciu riešime spolu s ministerstvom dopravy, ktoré je naším akcionárom,“ reagovala na avizovaný stop spoločnosť Letisko Sliač.

V regióne budú podľa Marka Modranského, predsedu Inštitútu verejnej dopravy v Banskej Bystrici, civilné lety zo Sliača chýbať. „Plnili ľahšiu a rýchlejšiu dostupnosť pre medzinárodnú prepravu, väčšinou sezónneho charakteru. Na dovolenkové a rekreačné účely ho využívali turisti v rádiuse do dvesto kilometrov od Sliača,“ hovorí Modranský. Upozornil, že zastavenie tejto prevádzky v civilnej oblasti by nútilo aj budúci rozvoj cestovného ruchu zamerať sa len na letiská v Bratislave, Košiciach a Poprade. Ďalšími alternatívami sú medzinárodné v Krakove, Budapešti a vo Viedni. „Všetci ľudia zo stredného Slovenska budú musieť dochádzať na vzdialenejšie letiská,“ podotkol.

Podľa Modranského žiada banskobystrický župan Ján Lunter a primátor mesta pod Urpínom Ján Nosko od ministerstiev vysvetlenie a záväzné stanovisko, či naozaj hrozí úplný koniec civilnej časti letiska. "Ich cieľom je obhájiť jeho funkciu napriek snahám zachovať tam len čisto obranné zložky. Zatiaľ je to vo fáze rokovaní,“ doplnil Modranský.

„Obe ministerstvá navrhnú ďalší postup, ktorý by mal byť predložený na rokovanie vlády v termíne do 30. júna,“ uviedol stručne komunikačný odbor rezortu dopravy.