Podpredsedovia vlády meškali s majetkovým priznaním. Dostanú Sulík a Holý pokutu?

Všetci verejní funkcionári vrátane politikov majú každoročne povinnosť podať majetkové priznanie s bilanciou svojich príjmov. Aj keď im za neskoré alebo nesprávne vyplnenie hrozí sankcia vo výške mesačného platu, ani tento rok sa niektorí neustriehli. Podľa informácií denníka Pravda by sa pokute nemali vyhnúť ani dvaja podpredsedovia vlády Richard Sulík (SaS) a Štefan Holý (Sme rodina).

„Všetci poslanci podali majetkové priznanie. Akurát jeden poslanec ho v termíne nepodal zákonom stanovenou formou, ale na druhý deň ho už podal správne. Urobili tak aj všetci členovia vlády vrátane štátnych tajomníkov, ale dvaja členovia vlády ich nepodali v zákonom stanovenej lehote,“ uviedol pre Pravdu predseda parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Richard Raši (Smer).

Podľa našich informácií by malo ísť o podpredsedu vlády a ministra hospodárstva Richarda Sulíka a podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefana Holého.

„Pri každom pochybení začne výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcii konanie. Každé pochybenie bude prejednavané zvlášť, pri oneskorenom podaní majetkoveho priznania je pokuta vo výške priemerného mesačného platu za výkon verejnej funkcie za predchádzajuci rok,“ dodal Raši.

Výška mesačného platu je určená ako trojnásobok priemernej mzdy za predchádzajúci rok, čo v súčasnosti bez paušálnych náhrad vychádza 2 976 eur. Plat ministra je ešte 1,5 krát vyšší. Podpredsedom vlády navyše patrí aj funkčný príplatok vo výške 497,91 eura.

Všetci verejní funkcionári a poslanci, ktorí v parlamente pôsobili aj v minulom volebnom období museli svoje majetkové priznania podať do 30. apríla. Novozvolení zákonodarci tak museli urobiť do tridsiatich dní od zloženia sľubu, ktorý väčšina z nich vykonala na ustanovujúcej schôdzi parlamentu 20. marca. Členovia vlády, či štátni tajomníci rovnako do tridsiatich dní od nástupu do funkcie, pričom vláda Igora Matoviča (OĽaNO) formálne vznikla 21. marca.

Majetkové priznania verejných funkcionárov obsahujú len výšku príjmu za ostatný rok a zoznam hnuteľného a nehnuteľného majetku. Nedozvieme sa však výšku úspor, nájmy, pôžičky či hodnotu jednotlivých častí majetku. Roky sľubované podrobnejšie priznania tak sú zatiaľ v nedohľadne.