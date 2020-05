ONLINE: Vírus vyčíňa najmä v USA, Brazíli či Rusku

6:50 Známy britský streetartový umelec Banksy si v čase pandémie koronavírusu uctil zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom nového diela v nemocnici v meste Southampton. Banksy zverejnil nové dielo v stredu na svojom účte na Instagrame. Čierno-biela maľba zobrazuje malého chlapca, ktorý kľačí na zemi vedľa košíka s hračkami, kde ležia odložení zvyčajní superhrdinovia ako Superman či Batman. Tých chlapček nahradil novou hrdinkou – bábkou zdravotnej sestry, ktorú drží v ruke.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame . . Game Changer Príspevok, ktorý zdieľa Banksy (@banksy), 6 Máj 2020 o 9:50 PDT

Ako informovala spravodajská stanica BBC, Banksy údajne nemocnici nechal odkaz so znením „vďaka za všetko, čo robíte“. „Verím, že (táto maľba) toto miesto trochu rozjasní, hoci je len čierno-biela,“ dodal. Maľba s rozmerom jeden meter štvorcový a pomenovaná „Game Changer“ (Ten, čo mení pravidlá), zostane v miestnej nemocnici do jesene a následne pôjde do dražby a zisk bude venovaný britskej Národnej zdravotnej službe (NHS).

6:22 Hovorca brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara Otávio do Rego Barros bol pozitívne testovaný na koronavírus. Oznámila to v stredu jeho kancelária, píše agentúra Reuters. Bolsonarov 59-ročný hovorca sa momentálne nachádza v karanténe vo svojom príbytku a nemá žiadne symptómy ochorenia COVID-19. Na výsledky testov, ktoré potvrdia alebo vyvrátia prítomnosť nákazy, čakajú vo svojich domovoch aj ďalší zamestnanci tlačového oddelenia.

6:11 Turecko sa pripravuje na spustenie plošného testovania 150 000 občanov za účelom zistenia skutočného rozsahu koronavírusovej pandémie medzi populáciou. Informovala o tom agentúra AP. Turecký minister zdravotníctva Fahrettin Koca v stredu oznámil, že testovanie by malo prebiehať prostredníctvom tzv. PCR testov.

6:00 Globálna bilancia pandémie choroby COVID-19 v stredu opäť stúpla o ďalšie tisíce nakazených a mŕtvych. Zo Spojených štátov bolo v súvislosti s chorobou hlásených viac ako 73 000 úmrtí, pričom posledný denný prírastok obetí opäť prekonal hranicu dvoch tisíc. Stovky nových obetí ohlásili Španielsko, Francúzsko, Taliansko aj Británia, kde už oficiálne bilancie prekonali 30-tisícovú hranicu, zatiaľ čo Brazília ohlásila najvyšší denný nárast obetí od začiatku epidémie, prekročil 10-tisícovú hranicu.

Vrchol epidémie stále čaká Rusko, ktoré štvrtý deň za sebou zaznamenalo viac ako 10 000 nových nakazených a celkovo ich je už registrovaných 165 929. Bilancia úmrtí sa drží na relatívne nízkej úrovni. Celkovo doteraz v krajine podľa krízového štábu zomrelo 1 537 infikovaných. Podľa svetových spravodajských agentúr už úrady globálne chorobe COVID-19 pripisujú viac ako 258 000 obetí.