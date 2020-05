Otvorenie zoo privítali najmä deti

Trvalo 55 dní, kým mohli zoologické záhrady otvoriť opäť brány pre návštevníkov. V stredu si zvieratá mohli prísť pozrieť ľudia do všetkých štyroch zoologických záhrad na Slovensku – do Bratislavy, Košíc, Bojníc a do Spišskej Novej Vsi. Radosť z otvorenia prekazilo iba počasie.