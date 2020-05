V Smere sa už filtruje Pellegriniho tábor

VIDEO: Stojí za zváženie, ako naložím so svojím politickým kapitálom, hovorí Peter Pellegrini.

Aj keď sa trojnásobný premiér zatiaľ na ústup nechystá, kandidát na nového šéfa Peter Pellegrini sa nedal odradiť a začína okolo seba združovať vlastný tábor podporovateľov. Po jeho boku sa pravdepodobne bez vedomia Fica v stredu objavila aj časť najvýznamnejších predstaviteľov Smeru posledných rokov. Politický analytik Ján Baránek Pellegriniho vystúpenie vníma ako symbolické gesto voči členom strany.

Pellegrini na začiatku minulého týždňa prekvapil, keď varoval, že ak sa strana Smer nevyrovná so svojou minulosťou, vyberie sa cestou postupného úpadku. Smer sa musí zbaviť „biľagu strany, ktorá akoby bola zodpovedná za všetky zlé veci, že podporovala kradnutie, korupciu atď.“ To by chcel Pellegrini dosiahnuť ako nový predseda.

Nezabudol tiež poznamenať, že Smer v ostatných voľbách dosiahol relatívne dobrý výsledok aj vďaka tomu, že Fico sa z kampane stiahol. Nakoniec odkázal, že ak nepríde na stôl otázka, kto má stranu viesť, bude s ďalšími straníkmi zvažovať iný spôsob, akým zabezpečiť novú a modernejšiu sociálnu politiku. Rozhodnúť by sa ale podľa neho malo skôr než v decembri, keď je naplánovaný stranícky snem.

VIDEO: Budujem razantnú nie ‚slniečkársku‘ opozičnú stranu, hovorí Robert Fico.

Vraj predčasné otázky

V stredu Pellegrini zvolal tlačovú besedu pred Národnou radou. Témou boli viaceré aktuálne otázky v súvislosti s koronakrízou. Vedenie strany však o tom zrejme nevedelo, pretože ani hovorca ešte hodinu pred konaním o nej nevedel.

Pellegrini sa však počas svojho vystúpenia držal striktne témy a k situácii v strane sa nevyjadroval. Urobil tak až v reakcii na novinársku otázku, a aj to len opatrne. O tom, či by v prípade neúspešnej kandidatúry na predsedu Smeru stranu opustil, alebo založil prípadne nový politický subjekt, zatiaľ Pellegrini hovoriť nechce.

„To sú ešte predčasné otázky. Naznačili sme už, že by sme snem strany privítali skôr ako v decembri, tak, aby sme zadosťučinili tradícii, že po každých voľbách je pracovný snem, kde sa nanovo volí vedenie strany. Ja budem navrhovať, aby tento snem bol už po lete – v septembri, keď budú uvoľnenejšie pravidlá. Dovtedy ešte Dunajom pretečie obrovské množstvo vody a uvidíme, čo nám život prinesie,“ povedal Pellegrini v stredu na tlačovej besede.

Z boja o post šéfa strany sa cúvnuť nechystá, svoj ďalší postup však musí prispôsobiť časovému harmonogramu. „Platí zatiaľ všetko, čo som povedal. Všetko sa ale začne diať, až keď budeme mať istotu, kedy je dátum snemu a kedy sa budeme môcť zúčastniť politického súperenia,“ zdôraznil.

Bez boja to nepôjde?

Doteraz jediný predseda Smeru v jeho 20-ročnej histórii Robert Fico sa však tiež nechce vzdať bez boja. Minulý štvrtok po schválení programového vyhlásenia vlády potvrdil, že stranu chce viesť aj naďalej a nové zmeny podporovať nebude.

„Veľmi jasne hovorím, že budem odmietať akékoľvek prejavy slniečkarstva v tejto strane,“ povedal Fico s tým, že do vedenia Smeru chce aj naďalej dávať všetky dlhoročné politické skúsenosti. „Chvalabohu, v strane, akou sme my, o tom, kto bude nový predseda, nerozhoduje predseda, ale delegáti na sneme,“ reagoval následne na jeho slová pobavený Pellegrini.

Na tlačovej besede sa spolu s Pellegrinim objavili aj exministerka vnútra Denisa Saková, bývalý podpredseda vlády pre informatizáciu Richard Raši, ako aj dvaja z mladších členov strany Matúš Šutaj Eštok a Erik Tomáš. Aj keď proti Ficovi si otvorene vystúpiť nedovolili, už minulý týždeň jasne povedali, že Smer potrebuje zmenu.

Podľa Šutaja voľby a preferenčné krúžky ukázali jasne, kto je lídrom Smeru. Kým Fico v nich získal iba 243-tisíc hlasov, Pellegrinimu krúžok dalo až 414-tisíc ľudí a predsedu tak jasne prekrúžkoval. „S Matúšom sa považujeme za mladších ľudí Smeru a boli by sme radi a privítali by sme, keby mladší dostali viac príležitostí. Aby v Smere zavial čerstvejší vietor a prišlo viac energie,“ nadviazal ešte minulý týždeň na Eštókove slová Erik Tomáš.

Ešte pred týždňom ale Tomáš stál po boku Fica, keď hovoril o prejavoch slniečkarstva a o ďalšom vedení strany. „Som prakticky na všetkých tlačových besedách strany Smer v rôznych kombináciách. Tak chcem postupovať aj naďalej,“ vysvetlil v stredu Tomáš.

Otvorene však zatiaľ nechcel povedať, koho by na čele strany videl radšej. „Je úplne prirodzené, že by mala každá strana po voľbách viesť diskusiu tom, ako ďalej. Odohrávať by sa mala vo vnútri strany. Pevne verím, že Smer je taká vyspelá strana, že nakoniec dôjde k dohode, ktorej výsledkom bude jeden jednotný, silný a efektívny Smer. Vláda Igora Matoviča potrebuje rýchlo silnú a skoncentrovanú opozíciu. Veríme v dohodu,“ uviedol Tomáš. Na otázku, či by s Pellegrinim odišiel do novej strany, len zopakoval, že podporuje jednotný Smer.

Symbolické gesto

Politický analytik Ján Baránek považuje aj stredajšie vystúpenie Pellegriniho spolu so štyrmi poslancami Smeru za symbolické gesto najmä voči členskej základni strany. „U členov už väčšinovo dozrel názor, že zmena by bola dobrá, najmä po výsledkoch volieb a počte preferenčných krúžkov. To koreluje aj s postojom politikov, ktorí teraz s Pellegrinim vystúpili," upozornil Baránek.

Dodal však, že nie vždy však musí byť názor snemu názorom väčšiny členskej základne, nemožno zabúdať na rôznu zákulisnú politiku a lobing. "Takéto symboly hrajú v politike silnú úlohu a majú nezanedbateľný význam, pretože sa podieľajú na vytváraní atmosféry pred snemom. V najbližšej dobe sa dajú čakať podobné menšie iskrenia a disharmónie aj na poli hodnotových postojov oboch lídrov, ale do otvoreného konfliktu to podľa mňa neprerastie,“ zhodnotil Baránek.