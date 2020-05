Bratislava chce podnikateľom odpustiť dane za terasy. No nie v plnej výške

VIDEO: Slovensko sa otvára. Terasy a taxíky bez zákazníkov, kaderníci ale nestíhajú. Ako prežili dva mesiace zákazu činnosti taxikári, čašníci či kaderníci?

Od stredy môžu mať prevádzky za prísnejších hygienických podmienok otvorené terasy. Vzhľadom na nariadenie hlavného hygienika SR musia byť stoly na terasách vzdialené od seba dva metre. „Tým sa značne zníži ich kapacita a prevádzkovatelia by mohli mať problém platiť za ne poplatky. Snažíme sa reagovať na uvoľňovanie opatrení čo najrýchlejšie a ponúknuť prevádzkam účinnú pomoc, preto zmenu nariadenia, ktoré by umožnilo odpustiť poplatok, chceme zaradiť do rokovania v skrátenom procese už na májové mestské zastupiteľstvo,“ vysvetlil Vallo.

Prípadné požiadavky na rozšírenie terás bude mesto posudzovať individuálne. Starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová vo štvrtok uviedla, že ich miestny úrad je ochotný diskutovať s prevádzkarmi o možnej úľave z poplatkov za terasy, ktoré sú na pozemkoch mestskej časti v centre Bratislavy. Podotkla však, že o odpustení celej výšky poplatku neuvažujú.

Primátor Vallo upozornil, že vďaka prísnym opatreniam a disciplíne Slovensko prvú vlnu pandémie zvládlo, avšak nikto nevie, či sa nový koronavírus v ďalšej vlne nevráti. „Verím, že sa budeme aj naďalej správať zodpovedne, a hoci sú posedenia na terasách obľúbeným spôsobom trávenia času v letných mesiacoch, budeme ich v čase hrozby vírusu využívať s mierou a ohľaduplne,“ uviedol Vallo.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) informoval na sociálnej sieti o tom, že mestá na Slovensku budú ústretové k prevádzkam, ktoré majú terasy. „Hovoril som s dvoma kľúčovými ľuďmi zo samosprávy – Branislavom Trégerom, šéfom Združenia miest a obcí Slovenska, a Richardom Rybníčkom, šéfom Únie miest Slovenska. Som veľmi rád, že sme na jednej lodi. Obaja páni chcú maximálne pomôcť prevádzkovateľom reštaurácií a podnikov s umožnením rozbehnúť svoje služby cez ‚terasy‘ pri svojich podnikoch,“ uviedol predseda vlády.

Spresnil, že niektoré mestá už zrušili poplatky za terasy. „Iné umožňujú promptne rozložiť stoly aj tým podnikom, ktoré doteraz terasu nemali. Ostatné dovolili rozložiť stoly aj mimo doteraz povolených terás,“ podotkol Matovič.