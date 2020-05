ONLINE: V Brazílii zúri vírus naplno, Španieli očakávajú ešte dve vlny

Bicyklistka s rúškom na tvári na Gran Via avenue v španielskom Madride.

Bicyklistka s rúškom na tvári na Gran Via avenue v španielskom Madride. Autor: SITA/AP , Manu Fernandez

7:11 Španielska armáda očakáva ešte ďalšie dve vlny epidémie. Vyplýva to z internej správy, z ktorej citovala agentúra AP. Armáda v nej tiež píše, že „bude trvať rok až rok a pol, než sa všetko vráti do normálu“. „Druhá vlna choroby COVID-19“ nastane na jeseň či v zime, píše armáda. Táto vlna však bude už menej závažná vzhľadom k väčšej imunite obyvateľov a kvôli lepšej pripravenosti. „Možná tretia vlna budúci rok potom bude už veľmi slabá“, ak sa dovtedy podarí vynájsť vakcínu proti koronavírusu. Španielska armáda hrala v boji s vírusom významnú úlohu. Počas núdzového stavu boli nasadené tisícky vojakov a vojenských zdravotníkov, ktorí stavali a prevádzkovali poľné nemocnice, dezinfikovali opatrovateľské domy či dôležité dopravné uzly a prevážali pacientov medzi nemocnicami a mŕtvych do márnic.

7:05 Brazília za štvrtok registrovala rekordný počet úmrtí pacientov s koronavírusom, zomrelo 751 ľudí. Nákaza sa podobne ako v stredu novo potvrdila u viac ako 10 000 ľudí. Potvrdených prípadov nákazy je v 210-miliónovej krajine spolu 145 328, z čoho 9 897 ľudí zomrelo. V Latinskej Amerike je Brazília čo do počtu obetí aj nakazených najhoršie zasiahnutou z krajín, celosvetovo je na základe infikovaných na ôsmom mieste.

7:00 Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom celosvetovo prekonal hranicu štyroch miliónov. Vyplýva to zo štatistiky špecializovaného servera Worldometers, podľa ktorého v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo vyše 275 000 ľudí. Viac ako štvrtinu všetkých nakazených registrujú Spojené štáty, ktoré sú čo do počtu obetí aj infikovaných najhoršie zasiahnutou krajinou sveta.