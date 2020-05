Doležal má recept, ako plniť Kollárove sľuby o nájomných bytoch

Nájomné byty nie sú sociálne byty, ale je to spôsob, ako umožniť mladým rodinám nadýchnuť sa, povedal minister a uviedol ako príklad mesto Viedeň. Tieto byty je možné získať nielen novou výstavbou, ale aj jednoduchším spôsobom – zásadnou rekonštrukciou budov, ktoré štát vlastní. Štát rokuje aj s dôchodkovými správcovskými spoločnosťami, ktoré spravujú fondy II. piliera a mohli by tiež financovať výstavbu nájomných bytov.

„Ak nastavíme systém, môžeme sa baviť o jednotkách tisícov (bytov),“ uviedol Doležal.

Podotkol, že v Štátnom fonde rozvoja bývania zostalo z vlaňajška nevyčerpaných 100 miliónov eur, ktoré sa mohli použiť aj na nájomné bývanie. Investície do infraštruktúry, napríklad aj bytovej, môže pomôcť podľa ministra ľahšie prekonať krízu.

VIDEO: Pozrite si debatu v relácii Zuzany Martinákovej Ide o pravdu. Dozviete sa tiež, ako to bude s vlakmi zadarmo. Kedy sa môže spustiť doprava na ceste R7 a ako sa dajú riešiť problémy s obchvatom Bratislavy. Ako je to s výstavbou diaľnic. Ako je to s 5G sieťami a či sú nebezpečné.

Ministerstvo dopravy v súčasnosti rieši najmä krízovú situáciu, ktorú spôsobila pandémia a jej dosah na odvetvia, ktoré zastrešuje, uviedol taktiež minister Andrej Doležal v relácii Ide o pravdu.

Štát chce napríklad podporiť domáci turizmus, ktorý dostal ťažké rany od koronavírusu. Rekreačné poukazy zostanú zachované, štát zvažuje, že by zaplatil tú časť poukazu, ktorú dosiaľ platil zamestnávateľ.

Má to byť nielen pomoc domácemu turizmu, ale aj firmám, ktoré na platenie rekreačných poukazov nemusia mať.

Prečo na Slovensku trvá stavba diaľnic roky? Jedným z problémov je podľa ministra komplikovaný stavebný zákon, ktorý chce zásadne zmeniť. Minister nechcel povedať, kedy môže byť hotová diaľnica z Bratislavy do Košíc, pretože je síce možné urobiť odhad času výstavby, ale nie je možné odhadnúť, ako dlho budú trvať rôzne konania – stavebné, územné či environmentálne.