Slovensko si pripomína Deň Európy

Schumanova deklarácia a vznik EÚ

Vtedajší francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman vyslovil vo svojom prejave 9. mája 1950 myšlienku vzniku Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorého členovia by spoločne riadili produkciu týchto komodít. Prejav Roberta Schumana nakoniec viedol k vzniku Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. To formálne vzniklo 18. apríla 1951, svoju činnosť začalo vykonávať 23. júla 1952. Obchodné spoločenstvo položilo dôležitý základ pre neskorší vznik Európskej únie, ktorá sa do svojej dnešnej podoby začala postupne formovať od roku 1958.