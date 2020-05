NÁZOR: Celebrity Deathmatch - Fico vs Pellegrini. Matovič si chystá pukance

V dávnych dobách, keď bol internet v plienkach, a nie v každej domácnosti, keď vládla svetu televízia MTV, vznikol Celebrity Deathmatch (Boj hviezd na život a na smrť) – paródia na wrestlingove zápasy, kde sa v aréne trhali, šklbali a kmásali plastelínové animované postavičky slávnych ľudí z reálneho sveta.

V Smere sa tiež schyľuje k súboju politických celebrít. Na jednej strane stojí trojnásobný premiér, dlhoročný a jediný predseda strany Smer Robert Fico, na druhej vyzývateľ Peter Pellegrini, volebný líder a najpopulárnejší politik Smeru súčasnosti. A je to tiež boj na život a na smrť, lebo výsledok môže výrazne poznačiť slovenskú politickú scénu, nech to už dopadne akokoľvek – aj keď zostane strana jednotná, aj keď sa niekto oddelí.

Dá sa vrátiť na výslnie, aj keby vás pochovávali do politického hrobu alebo vaše preferencie nestáli za reč.

Súperi sa medzitým oťukávajú cez médiá. Fico hovorí, že chce budovať silnú ľavicovú stranu bez „slniečkárskych“ manierov, Pellegrini odkazuje, že nevie, čo tým chcel predseda strany povedať a že je rovnaký sociálny demokrat ako on – a naznačí, že keby mu straníci v Smere dali jasne najavo, že ho nechcú, tak si bude hľadať svoje šťastie niekde inde.

Fico má silné zázemie v strane, Pellegrini popularitu medzi voličmi. Keď sa premiéra Igora Matoviča pýtali, na koho by si stavil, skonštatoval, že si kúpi pukance a bude to sledovať. Mal by. Smer v hociktorej podobe pre neho zostáva silným opozičným súperom – a keby populárny Pellegrini odišiel, mohol by mať silných súperov dvoch.

Čo nás učí krátke obdobie novodobej slovenskej politickej histórie (a nielen slovenskej)? To, že strany stoja a padajú na osobnostiach, ktoré ich vedú. Pocítilo to HZDS s Mečiarom, SDKÚ s Dzurindom, SNS so Slotom a Dankom, cíti to Smer s Ficom a Pellegrinim.

To, že slovenský volič potrebuje vždy nejakého nového mesiáša, na ktorého sa upne a nejakú novú stranu, ktorá mu má splniť jeho tajné želania – mali sme tu SOP Rudolfa Schustera, ANO Pavla Ruska, Sieť Radoslava Procházku, Za ľudí Andreja Kisku. A to je len zoznam tých, ktorí uspeli a mali šancu ovplyvňovať dianie v parlamente.

To, že sa dá vrátiť na výslnie, aj keby vás pochovávali do politického hrobu alebo vaše preferencie nestáli za reč. Vladimírovi Mečiarovi, ktorý bol po roku 1998 označovaný za totálne neprijateľnú osobu, kurizovali po voľbách v roku 2006 tak pravicoví, ako aj ľavicoví politici, len aby s nimi išiel do koalície. Igor Matovič mal niekoľko mesiacov pred víťaznými voľbami žalostné preferencie, ktoré skôr naznačovali obavy, či sa vôbec dostane do parlamentu, než to, že bude skladať vládu s ústavnou väčšinou za chrbtom.

To, že slovenský volič dokáže prekvapiť tesne pred voľbami tak, že väčšinu prognóz možno roztrhať a hodiť do koša. A že sa bude rozhodovať viac podľa toho, čo ho v tom čase nasrdí, než podľa politologických poučiek.

V Celebrity Deathmatch to bolo jednoduché – plastelínové hviezdy si trhali ruky, nohy, hlavy. Tu sa môže rozrthnúť len jedna strana, ktorá roky určovala trend na slovenskej politickej scéne.

Žiadne krvavé divadlo, len slovenská politická realita.

Zostane Peter Pellegrini v strane Smer? Fico bude predsedom, Pellegrini zostane Pellegrini bude predsedom, zostane Pellegrini odíde Zobraziť výsledky ankety Pellegrini odíde 48,0% Pellegrini bude predsedom, zostane 34,0% Fico bude predsedom, Pellegrini zostane 18,0%

Pozrite si TOP 10 videí z TV Pravda, z udalostí, ktoré hýbali Slovenskom.

***

1.

Čo Boris Kollár, šéf hnutia Sme rodina posľuboval, to sa teraz pokúsi splniť jeho nominant na ministerstve dopravy a výstavby Andrej Doležal. Výstavba nájomných bytov či stavba diaľnic je poriadne sústo, ako si s tým chce poradiť nový minister? Vypočujte si jeho plány v relácii Zuzany Martinákovej Ide o pravdu.

***

2.

Peter Pellegrini jednoznačne povedal, že chce zabojovať o predsednícku stoličku v Smere. Nechcem trieštiť stranu, ale ak by strana vyslovene povedala, že ma nechce, tak potom stojí na zváženie, ako naložím so svojím politickým kapitálom, odkázal straníkom aj doterajšiemu šéfovi strany Robertovi Ficovi.

***

3.

Traja najvyšší ústavní činitelia sa zhodli, že nie je dobre, keby hovorili v zahraničnej politike každý iným jazykom a tak sa zrodila Deklarácia o zahranično-politickom smerovaní SR pri príležitosti Dňa Európy. Slovensko sa prihlásilo k proeurópskej ceste a k plneniu záväzkov týkajúcich sa NATO. Brífing bol bez možnosti klásť otázky, prezidentka Zuzana Čaputová hovorila približne 1,5 minúty, šéf parlamentu Boris Kollár rečnil viac ako 4,5 minúty a premiér Igor Matovič si zobral slovo na 2,5 minúty.

***

4.

Meno Andrej Kiska postupne bledne na politickom nebi a keď sa aj o ňom hovorí, tak často len pri úvahách, kto ho vymení na poste predsedu strany Za ľudí. Zatiaľ ho zastupuje Veronika Remišová, ale Juraj Šeliga sa tiež v kuloároch spomína ako možný kandidát na budúceho predsedu. Strana má päť podpredsedov a jeden z nich je aj Šeliga. Či jedna z tvárí iniciatívy Za Slušné Slovensko poskočí o stupienok vyššie, ukáže až budúcnosť.

***

5.

Okrúhle výročie ukončenia druhej svetovej vojny si najvyšší slovenskí ústavní činitelia pripomenuli na dvoch miestach – v Liptovskom Mikuláči a v Bratislave na Slavíne. Takto kládla vence pri pamätníku na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô v Liptovskom Mikuláši prezidentka Zuzana Čaputová.

***

6.

Slovenská ekonomika sa prebúdza zo zlého sna, pomaly a postupne sa otvárajú doteraz zavreté prevádzky, začínajú fungovať terasy, taxíky môžu voziť ľudí. Vypočujte si niekoľko príbehov ľudí, ktorí boli postihnutí zavretím ekonomiky.

***

7.

Medzi otvorenými miestami po koronavírusovej uzávere sú aj slovenské zoologické záhrady. Či sa zvieratá na ľudí tešia, nevieme. Podľa pracovníkov zoo niektoré áno, niektoré nie. Pozrite sa do Bratislavy a do Košíc prostredníctvom vi­deí.

***

8.

Kupovať byt – alebo nekupovať? Žiadať o hypotéku – alebo radšej počkať? Tieto otázky kladie Marian Niton v relácii Ide o peniaze nielen sebe, ale aj svojmu hosťovi Martinovi Švidroňovi z portálu Finančná Hitparáda. Niekoľko bánk pri hypotékach už zdvihlo úrokove sadzby, čo nás ešte čaká?

***

9.

Banská Štiavnica je krásne mesto, ale jeho banícka história sa vie pripomenúť neočakávaným spôsobom. Presvedčili sa o tom aj osemdesiatroční manželia Pomfyovci. Pri ryľovaní záhrady sa zrazu prepadla zem a odhalila sa hllboká až 50-metrová šachta. Úlohu zasypať ju dostali Rudné bane, ktoré štiavnické banské diela spravujú.

***

10.

A na konci jedna pozvánka na Bratislavský hrad do záhrady Márie Terézie, ktorá bola v roku 2016 obnovená podľa pôvodných plánov. Takto vyzerá v máji 2020, stromy medzitým zkošateli a baroková záhrada sa tak stále viac podobá na vizualizácie zverejnené pred jej obnovou. V lete sa navyše rozžiari farbami kvetov – letničiek.