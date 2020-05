Takmer polovica opýtaných neverí, že Matovičova vláda vydrží celé funkčné obdobie

Ľudia v prieskume odpovedali na otázku: „Čo si myslíte, ako dlho vydrží súčasná vláda Igora Matoviča?“ V to, že nová vláda vydrží celé funkčné obdobie, verí 38,1 percenta respondentov. Odpovedať nevedelo 14 percent opýtaných.

Možnosť, že Matovičova vláda vydrží rok, si vybralo 29,9 percenta opýtaných a odpoveď dva až tri roky uviedlo ďalších 18 percent respondentov. V zotrvanie vlády počas jej celého funkčného obdobia verí 38,1 percenta respondentov.

Pri rozdelení voličov podľa toho, koho v posledných voľbách volili, majú v tejto otázke najviac jasno voliči Matovičového hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Až 80,5 percenta odpovedalo, že vládny kabinet vydrží celé štyri roky. Najskeptickejší zo strán vládnej koalície sú voliči hnutia Sme rodina, 41,4 percenta z nich verí, že táto vláda vydrží celé funkčné obdobie, 31 percent uviedlo, že to bude jeden rok a 20,5 percenta opýtaných voličov Sme rodina dáva Matovičovej vláde dva až tri roky.

Voliči opozície sú skeptickejší. Podľa prieskumu si takmer 61 percent voličov Smeru myslí, že Matovič nebude vládnuť viac ako rok a necelých 24 percent to vidí na dva až tri roky. Možnosť, že kabinet vydrží do roku 2024 označilo 6,6 percenta voličov Smeru. V prípade voličov Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) si viac ako polovica myslí, že Matovič bude vládnuť iba rok (50,8 percenta), takmer 17 percent uviedlo, že to budú dva až tri roky. V zotrvanie vlády počas jej celého funkčného obdobia verí 23 percent voličov ĽSNS.