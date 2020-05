Fond pomoci má aj Matovičovu výplatu, vybavila to jeho žena

Na transparentnom účte, ktorého vznik Matovič s ďalšími koaličnými partnermi ohlásil začiatkom apríla namiesto zníženia poslaneckých platov, bolo k 7. máju 628 437,75 eur. Poslanci poctivo posielajú po päťsto eur, ale nájdu sa aj súkromní darcovia, ktorí tiež posielajú stovky eur – ale aj centy. Peniaze na účte iba pribúdajú, výber zatiaľ nebol žiadny.

Medzi poslancami vedie Romana Tabák, ktorá do fondu poslala na jeden šup poldruha tisícky a do správy pre príjemcu uviedla: „Romana s dlouhyma nohama xx“. Medzi darcami sú aj ďalší poslanci, ktorí poslali viac peňazí. Ombudsmanka Mária Patakyová poslala tisícku. Sumu 1 349,30 € poslal minister Branislav Gröhling. Najväčším darcom fondu zostáva podnikateľ Milan Filo, ktorý do neho poslal v polvici apríla 500-tisíc eur.

Päťtisíc poslal Nodari Giorgadze, honorárny konzul Gruzínska s poznámkou: „Nakaziť sa dá aj dobrom“. Od platcu ÚMČP na Slovensku prišlo 26-tisíc eur s poznámkou „Prispevok Cinanov zijucich na slovensku na pomoc v boji proti covid-19“.

Bežní občania posielajú desiatky eur, sú medzi nimi sumy po desať, tridsať či päťdesiat eur. Aj úplné drobné ako 1,46 či 9,99. V správe pre príjemcu sa zvyčajne objavujú slová ako treba si pomáhať alebo spolu to zvládneme či jeden za všetkých, všetci za jedného. No aj poznámky ako: „Na nové fusakle pre premiéra“ alebo „Nebola kaderníčka, zostalo na fond“ či „P. premier, drzime vam palce“, no aj „Znizte si platy farizeji, al. zite len z darov obcanov“.

V poznámkach možno nájsť aj praktické rady: „keby dal kazdy euro, mali by sme 5 mil… jednoduche“.