ONLINE: V USA je už 80-tisíc obetí vírusu

7:09 Čína ohlásila za pondelok iba jeden nový prípad nákazy koronavírusom, oproti 17 prípadom o deň skôr, uviedla dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na Národnú zdravotnícku komisiu, plniaciu úlohu ministerstva zdravotníctva.

Nový prípad predstavuje tzv. dovezenú infekciu, teda nákaza postihla človeka, ktorý do Číny pricestoval z cudziny.

6:48 Brazília v pondelok zaznamenala 5632 novo potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 396 úmrtí, oznámila dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva. Krajina s približne 210 miliónmi obyvateľov má teraz celkom 168 331 potvrdených prípadov nákazy a 11 519 úmrtí. Z hlásení úradov vyplýva tendencia k spomaleniu šírenia nákazy, poznamenala Reuters.

6:17 Počet prípadov nákazy Covid-19 spôsobenej novým koronavírusom prekročil v pondelok v Čile hranicu 30 000. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie čilských úradov.

Čile sa tak po Brazílii, Peru a Mexiku stalo v poradí štvrtou latinskoamerickou krajinou s najvyšším počtom prípadov ochorenia Covid-19. Námestníčka čilského ministra zdravotníctva Paula Dazaová uviedla, že v krajine do pondelka evidovali 30 063 prípadov nákazy COVID-19, pričom 323 ľudí ochoreniu podľahlo. Viac ako 570 ľudí s ťažkým priebehom choroby muselo byť umiestnených na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) a 80 z nich je v kritickom stave.

5:55 Počet úmrtí v Spojených štátoch v súvislosti s koronavírusom prekročil hranicu 80 000, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na údaje Univerzity Johnsa Hopkinsa, ktorá vývoj pandémie monitoruje. Dá sa očakávať, že v najbližších týždňoch sa táto bilancia ešte zhorší, dodala AFP. Spojené štáty sú zďaleka najhoršie postihnutou krajinou z hľadiska počtu nakazených aj počtu obetí. Krajina s 328 miliónmi obyvateľov má viac ako 1,34 milióna potvrdených prípadov, z čoho sa približne 216 000 ľudí uzdravilo. Z viac ako 80 000 úmrtí skoro štvrtina pripadá na mesto New York. Celkovo vo svete počet nakazených prekročil 4,1 milióna a počet úmrtí 280 000, vyplýva z údajov univerzity.

V Spojených štátoch zomrelo počas uplynulých 24 hodín menej ako 900 ľudí, a to druhý deň za sebou. Krajina do pondelka 20:30 miestneho času (dnešných 02:30 SELČ) zaznamenala 830 úmrtí. O deň skôr to bolo 776 úmrtí. AFP poznamenala, že je ešte príliš skoro na to, aby sa dalo povedať, či toto spomalenie naznačuje skutočný trend.