Mediálny výbor NRSR žiada Radu RTVS prešetriť podozrenie na cenzúru

Výbor sa zaoberal stanoviskom RTVS k štúdii MEMO98, predloženej na zasadnutí výboru 7. apríla. Analýza pod názvom Slovenské voľby 2020 v informačnom priestore konštatuje, že RTVS si nesplnila svoju verejnoprávnu funkciu, keďže nebola nestranná.

Riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník tlmočil na utorkovom rokovaní stanovisko, ktoré verejnoprávny vysielateľ vypracoval k štúdii MEMO98. V nej rozporuje jej závery, poukazuje na neúplnosť analýz aj ich účelovosť. Rovnako pripomenul, že k spravodajstvu RTVS v predvolebnom obodbí neexistuje žiadna individuálna sťažnosť ani podnet relevantného kontrolného orgánu. „Materiál predkladá závažné obvinenie z nesplnenia verejnoprávnej funkcie RTVS bez dôkazov, ani pomenovania komparatívno-analytickej metódy, na základe ktorej autori dospeli k prezentovanému záveru,“ uviedol Rezník.

Predseda výboru Kristián Čekovský (OĽaNO) si nemyslí, že neexistuje žiadna individuálna sťažnosť. Konkretizoval podozrenie na cenzúru v prípade príspevku, týkajúceho sa telefonátu bývalého predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) a obžalovanej Aleny Zs. „Vedenie spravodajstva RTVS zlyhalo a preferovalo záujem predsedu SNS,“ zdôraznil Čekovský. Spochybnil aj prezentácie RTVS, deklarujúce objektívnosť spravodajstva verejnoprávneho média, pripomenul, že okrem štúdie MEMO98 kriticky zhodnotilo spravodajstvo RTVS aj Transparency International Slovensko (TIS).

Rezník sa voči konštatovaniu Čekovského ohradil. „V príspevkoch sme z relevantných a overených faktov nič nezamlčiavali,“ zdôraznil. V súvislosti s kritikou MEMO98 o väčšom zastúpení predstaviteľov vtedajšej koalície v predvolebných debatách upozornil, že v koalícii boli tri strany, naopak, na strane opozície až osem strán s potenciálom postupiť do parlamentu. „Je jasné, že zástupcovia jednotlivých opozičných strán sa objavovali v reláciách menej, pretože vo väčšom počte rotovali v diskusiách,“ upozornil.

Podpredseda výboru Dušan Jarjabek (Smer) poukázal na pravidlo hovoriace o tom, že politické strany budú vždy prejavovať nespokojnosť s činnosťou RTVS a ak je nespokojná väčšina strán z oboch politických barikád, verejnoprávne médium si robí svoju prácu dobre. „A keďže v predvolebnom období boli s RTVS nespokojné aj strany koalície i opozície, asi si robila svoju prácu dobre,“ skonštatoval poslanec Smeru.

Jarjabkovi oponoval ďalší podpredseda výboru Miroslav Kollár (Za ľudí). „Ak je väčšina nespokojných, môže to byť tak, že sa to nerobí dobre,“ upozornil. Poukázal tiež na to, že v predvolebnom období 2006, keď predsedal Rade RTVS, vyšla takisto štúdia MEMO98. „Pomer koalície a opozície v spravodajstve bol vtedy oveľa vyváženejší. To dokazuje, že keď sa to robí tak, ako sa má, výsledky štúdie sú iné, ako priniesla posledná štúdia,“ upozornil Kollár.

Viac ako 90-minútovú diskusiu v závere poznačila vyhrotená atmosféra. Jarjabek sa ohradil voči Čekovského vedeniu výboru, poukazujúc na dlhý časový úsek, počas ktorého kládol Rezníkovi detailné otázky o správnosti a profesionalite tvorby príspevkov. „To, čo predvádzate, nie je vedenie výboru, ale výsluch,“ vyhlásil Jarjabek. Člen výboru Jozef Pročko (OĽaNO) reagoval poznámkou, že sám Jarjabek arogantne porušuje rokovací poriadok.