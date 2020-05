Galko na obrane: Nebol odsúdený a pre mňa je dôveryhodný, tvrdí Pčolinský

Koncom apríla sa na ministerstvo obrany vrátil exminister Ľubomír Galko. Hoci je zaradený do dočasnej štátnej služby, súčasný minister Jaroslav Naď (OĽaNO) nevylúčil jeho pôsobenie na čele Leteckých opravovní Trenčín. Návrat exministra prekvapil časť koalície. „Áno, je to prekvapenie, ale bol minister tak asi o tom rezorte niečo vie,“ povedal pre TV Pravda Peter Pčolinský (Sme rodina). Opozičný Smer príchod Galka opakovane nazýva trucpodnikom premiéra Igora Matoviča voči „neposlušnej“ SaS. „Je to také matovičovské,“ zhodnotil vo videu Richard Raši (Smer).