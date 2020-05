Trošková nebola v minulosti podľa Pčolinského v spravodajskom záujme SIS

„Videl som výstupy, ktoré odišli, Mária Trošková tam nebola nikde spomenutá,“ uviedol Pčolinský. Riaditeľ SIS tým reagoval na medializované správy medzi Troškovou a pašerákom drog Antoninom Vadalom. Trošková mu v správach mala uviesť, že si kvôli Vadalovi nevie nájsť poriadnu prácu, pretože ju vedie SIS ako jeho bieleho koňa. Riaditeľ SIS však netuší, odkiaľ mala Trošková také informácie.

V správach tiež spomenula, že má informáciu od „najvyššieho“. Pčolinský dodal, že nevie, kto má byť „najvyšší“. Zároveň však nepoprel, že mohla dostať od niekoho neformálne informácie. Čo však poprel, bolo to, že by správy o monitorovaní talianskej mafie išli na stôl expremiérovi Robertovi Ficovi (Smer).

Podľa jeho informácií boli o tejto skupine informovaní policajný prezident, minister vnútra, ministerka pôdohospodárstva, minister financií a riaditeľ finančnej správy. „Nevidím v zásade dôvod, aby bol predseda vlády informovaný o činnosti nejakej lokálnej skupiny, ktorá robí s agrodotáciami,“ vysvetlil Pčolinský.

Problému v súvislosti s Troškovou sa dalo podľa Pčolinského vyhnúť. „Celý problém by neexistoval, ak by vedúci úradu, kde pani Trošková pracovala, požiadal o bezpečnostnú previerku tejto osoby,“ uviedol riaditeľ SIS. Ak by sa tak stalo, tak by sa mohla SIS Troškovej a iným osobám v okolí vtedajšieho premiéra zákonným spôsobom venovať. Informácie by boli následne doručené Národnému bezpečnostnému úradu, ktorý by sa s prípadnými rozpormi vyrovnal prostredníctvom pohovoru alebo testu na detektore lži.

Mikulec: Z komunikácie Troškovej s Vadalom som nemilo prekvapený

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) zostal „nemilo prekvapený“ z obsahu medializovaných správ medzi bývalou hlavnou štátnou radkyňou Máriou Troškovou a Antoninom Vadalom, odsúdeným v Taliansku za pašovanie drog. „Musím zdôrazniť, že polícia je povinná preveriť každé podozrenie z trestnej činnosti bez ohľadu na to, kde sa spis nachádza,“ uviedol na sociálnej sieti.

Mikulec zároveň podotkol, že aj po zrušení tímu Kuciak sú tu ďalšie vyšetrovacie tímy, ktoré preverujú podozrenia z ďalšej trestnej činnosti, ktoré vyplynuli z prípadu, aj keď sa ho priamo nedotýkajú.