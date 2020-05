Ústavný súd pozastavil účinnosť časti telekomunikačného zákona

Rozhodnutie ÚS sa týka ustanovení, ktoré boli príliš neurčité alebo nateraz neposkytovali dostatočné záruky proti možnému zneužitiu osobných údajov orgánmi štátnej moci. Informoval o tom predseda ÚS Ivan Fiačan.

„Ústavný súd zistil, že časť pozastavenej právnej úpravy nebola dostatočne určitá, pretože umožňovala štátnej moci spracúvať osobné údaje bez toho, aby bol jednoznačne vymedzený účel takého spracúvania a spôsoby nakladania s osobnými údajmi. V ďalšej časti pozastavenej právnej úpravy bol síce zrejmý jej účel, avšak chýbali nevyhnutné garancie proti prípadnému zneužitiu spracúvaných osobných údajov,“ uviedol Fiačan. Právna úprava podľa jeho slov nezohľadňovala možnosť získať potrebné údaje z menej citlivých zdrojov, respektíve možnosť dosiahnuť sledovaný účel iným, základné práva menej obmedzujúcim spôsobom.

To, či sú sporné ustanovenia protiústavné, bude predmetom ďalšieho konania. Právnu úpravu napadla na ÚS opozičná strana Smer-SD, ktorá namietala porušenie práva na ochranu súkromia a práva na ochranu osobných údajov. „Namietame protiústavnosť tohto špicľovacieho telekomunikačného zákona, pretože vôbec nie je potrebné takéto informácie zberať,“ vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico.

ÚS zároveň v stredu nevyhovel návrhu skupiny opozičných poslancov na pozastavenie účinnosti zmien v zákone o Súdnej rade a zákona o súdoch. Súd podľa Fiačana nezistil, že by ich ďalšou aplikáciou mohla vzniknúť bezprostredná hrozba porušovania základných práv a slobôd alebo iná závažná hrozba odôvodňujúca takéto rozhodnutie, v danom prípade najmä ohrozenie riadnej činnosti a fungovania Súdnej rady. Zmeny prijal parlament v rámci mimoriadnych opatrení v justícii v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.