ONLINE: Trump sa háda s odborníkom, Talianom sa nepáčia kroky susedov

5:30 Prezident Donald Trump sa usiluje čo najrýchlejšie otvoriť ekonomiku, ktorá je pandémiou značne ochromená. Vplyvný epidemiológ a člen krízového štábu Bieleho domu Anthony Fauci však v utorok pri vypočutí v Senáte varoval pred možnými „veľmi vážnymi“ dôsledkami príliš rýchleho rušenia ochranných opatrení prijatých v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy. Trump tieto slová označil za „neprijateľnú odpoveď“, najmä čo sa týka otvorenia škôl. Expert WHO Mike Ryan uviedol, že koronavírus tu môže byť navždy a stane sa ďalším endemickým vírusom, podobne ako vírus HIV.

5:21 Taliansky premiér Giuseppe Conte vyjadril nesúhlas voči uzatváraniu cestovných paktov medzi jednotlivými štátmi Európskej únie. Takéto zmluvy totiž podľa neho povedú k zničeniu európskeho jednotného trhu a sú pre Taliansko znevýhodnením, ktoré nenechá len tak. „Nebudeme schvaľovať bilaterálne dohody v rámci Európskej únie,“ povedal Conte a zdôraznil, že takéto dohovory by mohli niektoré štáty zvýhodniť. „Ocitli by sme sa tak mimo EÚ a to nikdy nedopustíme,“ doplnil.

5:12 V Spojených štátoch skokovo narástol denný počet úmrtí na následky ochorenia COVID-19 oproti posledným dvom dňom. Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa v krajine zomrelo za posledných 24 hodín 1894 pacientov s koronavírusom. V nedeľu a v pondelok sa pritom denná bilancia pohybovala pod hranicou 900 obetí. Spojené štáty sú najviac zasiahnutou krajinou na svete, od začiatku pandémie evidujú už 1,37 milióna ľudí s nálezom SARS-CoV-2, z ktorých ich 82 246 zomrelo. Podľa priemeru spočítaného z dvadsiatky epidemiologických modelov dosiahne v krajine celkový počet mŕtvych v súvislosti s koronavírusom k 6. júnu 113 000, uviedli vedci z Massachusettskej univerzity.

5:07 V Taliansku za uplynulých 24 hodín zomrelo ďalších 195 ľudí. Oproti predchádzajúcemu dňu ide o mierny nárast, denná bilancia obetí sa však už niekoľký deň za sebou drží pod hranicou 200. Taliansko od prepuknutia epidémie v krajine eviduje 31 106 úmrtí. Taliansky premiér Giuseppe Conte oznámil, že talianska vláda schválila stimulačné opatrenia v hodnote 55 miliárd eur, ktoré majú pomôcť firmám a domácnostiam. Nákaza sa potvrdila u 888 ľudí, čo je výrazne menej ako v utorok. Predchádzajúca bilancia 1402 potvrdených prípadov nákazy však bola vyššia čiastočne aj preto, že najhoršie postihnutý región Lombardia oznámil stovky nakazených, ktoré neevidoval v predchádzajúcich týždňoch.

5:00 Brazília v uplynulých 24 hodinách zaznamenala zatiaľ najväčší denný nárast v počte potvrdených prípadov koronavírusu. Nákaza sa potvrdila u 11 385 ľudí a ďalších 749 zomrelo. Doteraz Brazília evidovala nákazu u 188 974 ľudí, čo do počtu chorých tak prekonala Francúzsko, kde sa nakazilo približne 177 700 ľudí, a stala šiestou najpostihnutejšou krajinou sveta, píše Reuters. Krajina eviduje najmenej 13 149 úmrtí. Brazília s 210 miliónmi obyvateľov je najhoršie zasiahnutou krajinou Južnej Ameriky.