Zdravotníctvo sa pripravuje na druhú vlnu koronavírusu

Novela v stredu večer získala 89 hlasov zo 140 prítomných poslancov. Cieľom novely podľa ministra zdravotníctva Marka Krajčího (OĽaNO) je zmiernenie negatívnych dosahov v súvislosti s pandémiou. Zákon tak upravuje nové druhy zdravotníckych zariadení – epidemiologických ambulancií pre nakazených pacientov a mobilných odberových miest. Prináša tiež zmeny v oblasti dočasnej stáže občanov z tretích krajín, ponúka možnosť poskytovať ambulantnú starostlivosť na diaľku. Novela tiež zabezpečuje predĺženie platnosti poukazov na kúpeľnú liečbu či odpustenie preventívnej prehliadky u zubára.

„Sú to problémy, ktoré potrebujeme riešiť, napriek tomu, že súčasná epidemiologická situácia je veľmi priaznivá. Uvedomujeme si, že to dôsledkom preventívnych opatrení, a preto je dobré pripraviť sa na nástup druhej vlny ochorenia, keďže dochádza k uvoľňovaniu opatrení. Je to dôležitý zákon, ak by došlo k zhoršeniu situácie, môže tak dôjsť k reprofilizácii ambulantnej sféry,“ vysvetlil Krajčí. Poslanci k novele, ktorú schválila vláda 28. apríla, výraznejšie pripomienky nemali, v druhom čítaní sa do rozpravy, teda do diskusie k zákonu, nik neprihlásil.

Počet epidemiologických ambulancií a mobilných odberových miest majú stanovovať regionálne úrady verejného zdravotníctva a ministerstvo. Ambulancia bude dostávať od zdravotnej poisťovne mesačne 11 836 eur, maximálny počet ambulancií sa odhaduje na 137. Vytvárané by mali byť v regiónoch, kde si to bude vyžadovať epidemiologická situácia.

„Epidemiologické ambulancie budú poskytovať všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť osobám, u ktorých je podozrenie na koronavírus, alebo osobám, u ktorých bola táto diagnóza potvrdená, čím sa zabezpečí, že sa týmto osobám poskytne zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu tak, aby nedochádzalo k šíreniu nákazy prostredníctvom všeobecných ambulancií a k ohrozeniu lekárov,“ vysvetlilo ministerstvo v materiáli. O jej zriadenie môže požiadať v prípade potreby samosprávny kraj.

Účelom mobilného odberového miesta je odoberanie biologického materiálu osobám, u ktorých je podozrenie na chorobu. Zákon zároveň predpokladá, že najviac odberných miest by mohlo byť pri väčších nemocniciach, asi 62.

Zákon rieši aj postup v prípade, ak počas krízovej situácie nemožno pacientovi poskytnúť kúpeľnú starostlivosť. Do kúpeľov by tak mohol ísť po skončení krízovej situácie, aj keby mu uplynula lehota. Upravuje sa aj podmienka absolvovať preventívnu prehliadku u zubného lekára. „Pre rok 2021 sa nebude vyžadovať absolvovanie preventívnej prehliadky za rok 2020 na účel úhrady za liečbu zubného kazu,“ píše sa v materiáli. Legislatívna zmena má ďalej umožniť počas krízovej situácie vykonávať dočasnú odbornú stáž občanom z tretích štátov. Má to pomôcť nemocniciam, ak by im radikálne stúpol počet pacientov s ochorením COVID-19.