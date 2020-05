„My budeme realizovať vládny program, v ktorom sa vyslovene nachádza ochrana života a silná podpora rodiny,“ povedal podpredseda poslaneckého klubu OĽaNO Richard Vašečka.

Platforma hodnotovej politiky by mala združovať konzervatívnych poslancov parlamentu. Má slúžiť na to, aby poslanci, ktorí majú rovnaký názor na svet, sa vedeli stretávať a pripravovať spoločný postup v hodnotových témach. Opoziční politici do nej pozvali aj koaličných poslancov, napríklad z klubov Sme rodina a OĽaNO.