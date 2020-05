ONLINE: EÚ žiada vyšetriť pôvod pandémie

6:05 Litva, Lotyšsko a Estónsko o polnoci otvorili spoločné hranice, ktoré v marci uzavreli pre šírenie koronavírusu. Občania všetkých troch pobaltských štátov sa budú teraz môcť v rámci „cestovnej únie“ bez obmedzenia pohybovať od južných brehov Fínskeho zálivu po litovskú hranicu s Poľskom a Bieloruskom. Litovský premiér Saulius Skvernelis označil novovzniknutý priestor voľného pohybu za „pobaltskú cestovnú bublinu“, ktorá podľa neho umožní oživenie ekonomík všetkých troch krajín. Má to byť „iskra nádeje, že sa život zase vracia k normálu“.

6:00 Pôvod pandémie COVID-19 bude potrebné nezávisle vedecky vyšetriť. V príspevku zverejnenom v denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung to napísal vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell. Čínu vyzval, aby prevzala svoj diel zodpovednosti v boji s pandémiou. Prispieť by mala nielen k boju s pandémiou a hľadaniu vakcíny proti COVID-19, ale aj k oživeniu svetového hospodárstva. Borrell tiež Peking vyzval, aby sa k pridal k Bruselu a odpustil významnú časť dlhov rozvojovým krajinám, ktoré dôsledky pandémie ťažko postihli. Spojené štáty i niektoré európske krajiny v minulosti Čínu za postup v boji s koronavírusom kritizovali. Vyčítajú jej okrem iného, ​​že údajne dlho zatajovala skutočný stav vecí. Peking to popiera a tvrdí, že bol po celý čas vývoja epidémie v krajine nanajvýš transparentný.