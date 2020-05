Sledovanie dostalo stop. Remišová obviňuje Ústavný súd

Odborníci: Vývoj sledovacích aplikácií je scestný a zbytočný

Jedným z vedcov, ktorý je podpísaný pod iniciatívou Contact Tracing Joint Statement, je aj kybernetik a robotik Tomáš Krajník z Českého vysokého učení technického v Prahe. „Mne ten návrh príde ako z knihy Georga Orwela 1984. Je to temná vízia totalitných krajín. Je to nekompetentný návrh postavený na nereálnych očakávaniach. Treba tiež pamätať na reakciu ľudí. Veď si radšej nechajú telefóny doma. Spomeňme si tiež na ochranu údajov, veď zhruba pred mesiacom na Slovensku unikli údaje nakazených ako adresy, vek, pohlavie. Malo by byť na zodpovednosti človeka, aby povedal, s kým sa stretol a mohol ho ohroziť. Podáva sa to tak, že ľuďom to pomôže si spomenúť. Veď to je ako z príručky ŠTB,“ zdôraznil kybernetik Krajník.

Najlepšie je podľa Krajníka dáta vôbec nezbierať a zamerať sa na to, že ľudia nie sú malé deti. „Jediný dlhodobý nástroj proti COVID-19 aj iným podobným chorobám je sociálny odstup. Dôležitá je preto najmä prevencia. Mali by sme poskytovať ľuďom dáta, na základe ktorých sa budú rozhodovať, kam a kedy pôjdu. Je to nepochybne účinnejšie ako sledovanie dát. Už sú vyvinuté viaceré úspešné aplikácie, kde môže človek dobrovoľne a anonymne informovať o hustote ľudí na konkrétnom mieste, v supermarkete, na námestí alebo v parku. Človek si tak môže naplánovať, kedy sa tam vyberie a vyhnúť sa špičkám,“ uzatvára kybernetik.

Rozhodnutie Ústavného súdu privítal aj odborník na ochranu osobných údajov Miroslav Ilavský, podľa ktorého len súd potvrdil pripomienky a názory viacerých odborníkov k nedostatkom zákona.

„V súčasnej dobe celosvetová spoločnosť čelí snahám vlád i globálnych firiem o väčší zásah do nášho súkromia. O to viac je nevyhnutné zabrániť takýmto snahám a chrániť právo na súkromie ľudí. Preto určite vítam aj uvedenú snahu odborníkov poukázať na túto skutočnosť v iniciatíve Contact Tracing Joint Statement,“ zhodnotil.

„Mne osobne prídu snahy o vývoj akýchkoľvek sledovacích aplikácií, tak ako je to navrhnuté a realizované u nás, úplne scestné a zbytočné. Ak má byť účel aplikácie na monitorovanie pohybu nakazených osôb presná identifikácia potenciálne ohrozených osôb, s ktorými boli v kontakte, navrhnuté riešenie je také nepresné, že to jednoducho nebude možné a je veľmi diskutabilné, či takáto aplikácia splní požadovaný cieľ. Takisto si neviem predstaviť, že by občania dobrovoľne hromadne poskytovali na takéto sledovanie súhlas, ja im to rozhodne neodporúčam a takýto súhlas by som neposkytol,“ zdôraznil Ilavský.