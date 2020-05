Domáca karanténa možno na budúci týždeň

Na boj s koronavírusom by sa na Slovensku mala začať používať mobilná aplikácia. Takže ľudia, ktorí sa hromadne plánujú vrátiť domov, by tak po novom mohli využívať inteligentnú domácu karanténu. Podmienkou je však funkčný smartfón.

VIDEO: Minister zdravotníctva Krajčí o inteligentnej karanténe.

Parlament schválil inteligentnú karanténu Poslanci v piatok schválili vládnu novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o elektronických komunikáciách. Parlament o legislatíve rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci zároveň schválili aj pozmeňujúci návrh, podľa ktorého bude musieť Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zničiť údaje, hneď ako pominie dôvod ich spracovania. O zničení údajov bude úrad informovať dotknutú fyzickú osobu, ktorá môže následne uplatňovať svoje práva podľa nariadenia o GDPR, respektíve podľa zákona o ochrane osobných údajov. (tasr)

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) si myslí, že Slovensko má veľmi dobrú epidemiologickú situáciu. „Pokiaľ odpočítame počet doteraz pozitívne testovaných a vyliečených pacientov, zistíme, že na území Slovenskej republiky máme len 365 pozitívnych pacientov na ochorenie COVID-19, teda 365 ľudí, ktorí by potenciálne mohli toto ochorenie roznášať ďalej,“ zdôraznil Krajčí.

Domáca karanténa by mala odľahčiť nápor v štátnych zariadeniach, kde musia všetci, ktorí prídu na Slovensko zo zahraničia, počkať na výsledky testovania. Možno už na budúci týždeň si však na hraniciach budú môcť nainštalovať mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej budú monitorovaní v domácom prostredí. „Týždne sme pracovali na smart riešení,“ spresnil Krajčí s tým, že by v pondelok chcel podrobnejšie aplikáciu a jej fungovanie predstaviť.

„Údaje a citlivé údaje o dobrovoľných repatriantoch, ktorí sa rozhodnú túto aplikáciu využiť, sa budú ukladať len v mobilnom telefóne a nebudú poskytované ďalej. Nejde o sledovanie ľudí,“ zdôraznil Krajčí s tým, že úrady regionálnych hygienikov budú dostávať informácie len v prípade, keď bude karanténa porušená.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) potvrdil, že policajti sú tiež začlenení v tíme, ktorý pripravuje inteligentnú karanténu. „Je to v riešení. Do obdobia, keď aplikácia vstúpi do platnosti, už bude všetkým všetko jasné, s čím súvisí aj následné vykonávanie kontroly domácej karantény,“ doplnil Mikulec s tým, že policajný zbor bude zabezpečovať všetky kontroly.

Nemá ísť o sledovanie ľudí

Informatik Ján Bučkuliak z permanentného krízového štábu dodal, že smart karanténa slúži na zefektívnenie kontroly domácej izolácie. „Jedným z efektívnych nástrojov, aby mohla byť akákoľvek elektronická kontrola možná, je snímanie tváre. Zákon explicitne hovorí, že takéto údaje zostávajú v mobilnom zariadení a nejdú ďalej. Nejde o sledovanie ľudí,“ doplnil.

Podľa Krajčího budú repatrianti testovaní na piaty deň od návratu na Slovensko. Ak by pociťovali príznaky ochorenia, odporúča im, aby sa otestovali ešte v zahraničí. Nevylučuje však, že hlavný hygienik môže zaviesť aj takúto podmienku na vstup do krajiny.

Ak však repatriant nebude mať technické vybavenie na spustenie inteligentnej karantény alebo s ňou nebude súhlasiť, bude sa musieť podrobiť izolácii v štátnom zariadení. „Ak úrad hlavného hygienika zistí, že došlo k porušeniu karantény, v blokovom konaní môže byť pokuta až do výšky 1 000 eur, v správnom do 1 650 eur pri oboch spôsoboch karantény,“ uzavrel Krajčí.