ONLINE: Európske štáty uvoľňujú hranice, Slováci sú vítaní

7:05 Americká Snemovňa reprezentantov tesne schválila rekordný balík na podporu ekonomiky, ktorý dosahuje hodnotu tri bilióny dolárov. Zákon navrhnutý demokratmi teraz poputuje do republikánmi ovládaného Senátu. Ak by Senát balíček schválil, išlo by o najväčšiu podobnú pomoc v histórii Spojených štátov, uviedol spravodajský server CNN. Republikáni, ktorí majú v hornej komore väčšinu, už dopredu avizovali, že masívnu pomoc Senát zablokuje. Podľa nich je potrebné najskôr počkať na výsledky balíčkov, ktoré Kongres schválil už skôr.

6:50 Talianska vláda schválila v piatok neskoro večer nariadenie, ktoré od 3. júna umožňuje slobodné cestovanie v rámci celého Talianska a z ostatných krajín Európskej únie. Taliansky kabinet schválil dekrét, navrhnutý premiérom Giuseppem Contem a ministrom zdravotníctva Robertom Speranzom, na základe ktorého sa od 3. júna otvoria hranice pre občanov z členských štátov EÚ, ako aj z nezávislých štátov San Maríno a Vatikán. Taliansko patrí ku krajinám sveta, ktoré sú najhoršie zasiahnuté pandémiou koronavírusu, ale počet nových denných prípadov nákazy určitý čas už klesá. V piatok bolo v krajine zaznamenaných celkovo vyše 31 600 mŕtvych a približne 223 800 nakazených. Pandémia ničila celú taliansku ekonomiku, ale turistický ruch zrejme utrpí väčšie škody než väčšina ostatných priemyselných odvetví.

6:45 Malta skúma možnosť vytvoriť takzvané „bezpečné koridory“ s deviatimi krajinami – so Slovenskom, Českom, Luxemburskom, Nórskom, Srbskom, Rakúskom, Lotyšskom, Litvou a Izraelom. V piatok to potvrdila maltská vláda, ktorú podľa TASR citoval denník Times of Malta. Zoznam krajín je prvým zbežným pohľadom, ako by mohlo vyzerať cestovanie na Maltu po pandémii ochorenia COVID-19. Ministerka turizmu Julia Farrugiová Portelliová potvrdila, že už spustila „dvojstranný mechanizmus“ s týmito krajinami, ale časový rámec zatiaľ nie je stanovený. Záujem vytvoriť „cestovnú bublinu“ má Malta aj so Sicíliou, hoci tento taliansky ostrov nebol spomenutý v zozname.