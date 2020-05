Mikulec: S rezortom sa ešte len zoznamujem

Ako vojak, plukovník, s krátkou kariérou v letectve v pozícii stíhacieho pilota, prešiel do Vojenskej spravodajskej služby. Od najnižších funkcií sa prepracoval až na jej riaditeľa. Kariéra Romana Mikulca (OĽaNO) v ozbrojených silách sa skončila po 21 rokoch služby, keď ho Národná kriminálna agentúra v roku 2013 obvinila z prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti. Podľa neho to však bola pomsta za správu o tunelovaní vojenských tajných počas obdobia prvej vlády Roberta Fica. Za pravdu mu dal neskôr aj súd, keď ho pred dvoma rokmi oslobodil.

Už ste sa zoznámili s ministerstvom vnútra?

Čiastočne áno, ale stále sa snažím s rezortom zoznámiť viac. Každý deň či každý týždeň sa snažím urobiť si nejaký výjazd na jednotlivé úrady.

V akom stave ste našli ministerstvo po vašej predchodkyni Denise Sakovej (Smer)?

To je ešte ťažké povedať. Plánujem však vykonať finančný a personálny audit.

Akú najdôležitejšiu úlohu ste si stanovili, čo by ste chceli na ministerstve dosiahnuť?

Za najväčší cieľ si dávam, aby sa ministerstvo vnútra, a, samozrejme, Policajný zbor, stali opäť vierohodnou inštitúciou, aby policajtom ľudia dôverovali v čo najväčšej miere.

Trúfli by ste si vo zvyšovaní dôveryhodnosti stanoviť nejaký merateľný cieľ?

Ťažko si v tejto oblasti dávať ciele, ale, samozrejme, chcel by som, aby dôvera v Policajný zbor rástla čo najviac.

Ako vnímate výčitky, že vojaci nemajú byť ministrami, že to pripomína banánové republiky a vojenské junty?

Na to sa mi nechce ani reagovať. Nevidím v tom žiadny problém a už som mimo vojenskej služby niekoľko rokov. Navyše ministerstvo vnútra je úplne iná činnosť ako tie v rámci ozbrojených síl.

Čo ste robili od vášho odchodu z vojenského spravodajstva?

Niekoľko rokov som pracoval aj v Slovnafte, kde som robil bezpečnostného experta. Mal som na starosti prípravu rôznych koncepčných materiálov týkajúcich sa zabezpečenia infraštruktúry Slovnaftu.

Dostali ste ponuku priamo od predsedu predstavenstva Slovnaftu Oszkára Világiho?

Nie. Ani som s ním neprichádzal do kontaktu. Ani ho bližšie nepoznám.

Využitie detektora lži je celkom normálne

Policajný prezident a vrcholoví predstavitelia Policajného zboru a inšpekcie budú podľa programového vyhlásenia vlády pri prijímaní na vysoké riadiace funkcie podrobení skríningovému vyšetreniu, tzv. detektoru lži. Podľa programového vyhlásenia vlády budú takéto vyšetrenie musieť absolvovať minimálne jedenkrát ročne. Nie je to trochu brutálny návrh?

Nezdá sa mi to brutálne. Naopak, myslím si, že pri takýchto pozíciách je to celkom normálne. Teraz je to dokonca zavedené aj ako súčasť bezpečnostných previerok, teda to nie je nič nové. Vyšetrenie na polygrafe je súčasťou bezpečnostných previerok každého policajta na určitom stupni riadenia. Hlavní funkcionári Policajného zboru by mali mať najvyššiu previerku Národného bezpečnostného úradu. Takže v tomto zmysle to naozaj nie je nič nové. Nové to je len v rámci výberu tých funkcionárov.

Nechali by ste aj tieto vyšetrenia funkcionárov vykonávať Národný bezpečnostný úrad?

Toto je ešte technická záležitosť, ktorú by sme v rámci prípadného návrhu museli dopracovať. My sme v programovom vyhlásení vlády povedali, že systém, ktorý je teraz, prehodnotíme. Netvrdili sme, že ho zmeníme úplne alebo v niektorých častiach, ale len že ho prehodnotíme. V rámci prehodnotenia by sme sa vyrovnali aj s tým, kto by mal vyšetrenie robiť. Myslím si však, že nie je problém, aby to robil Národný bezpečnostný úrad.

Vy ako bývalý dlhoročný príslušník spravodajskej služby máte akú skúsenosť s detektorom? Koľkokrát ste na ňom boli?

Áno, určite mám osobnú skúsenosť aj s bezpečnostnými previerkami, bezpečnostnými pohovormi a celkovo so spôsobom, akým by sa to vyšetrenie malo aplikovať. Je veľmi dôležité, akým spôsobom sú pripravené otázky na samotný polygraf, pretože výsledok veľmi závisí od koncipovania otázok a osoby, ktorá ich pripravuje. To by mali naozaj robiť odborníci.

Vláda chce pre väčšiu nezávislosť a efektivitu prehodnotiť postavenie Úradu inšpekčnej služby a na základe výsledkov analýzy zváži vznik tzv. generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov. Ako si to predstavujete?

Vo vládnom programe je napísané, že prehodnotíme súčasný stav – činnosť Úradu inšpekčnej služby, ale aj spôsob, akým je úrad ukotvený v rámci rezortu vnútra. Pokiaľ prídeme k tomu, že ten stav nie je celkom vyhovujúci, budeme vytvorenie nejakej generálnej inšpekčnej služby zvažovať. Príkladov zo zahraničia, kde niečo podobné funguje, je viac. My však máme aj vlastné predstavy o tom, ako by takáto inštitúcia mala fungovať.

Nie ste spokojný s tým, ako teraz policajná inšpekcia funguje?

Ako som hovoril na začiatku, ešte stále nie som plne zoznámený s rezortom a ešte stále sa s ním len zoznamujem, keďže toho času dosiaľ veľa nebolo. Preto teraz neodpoviem, či som, alebo nie som spokojný.

Otázka Lučanského budúcnosti je stále otvorená

Vláda chce opäť prehodnotiť súčasnú právnu úpravu vymenúvania a odvolávania policajného prezidenta tak, aby sa jeho novou voľbou posilnil vplyv ministra vnútra. Môžeme hovoriť o opätovnej politizácii polície?

Určite nie. V žiadnom prípade nejde o nijakú politizáciu, ale o prehodnotenie súčasného spôsobu výberu policajného prezidenta a stanovenie takých podmienok, aby sa do tejto funkcie dostal po splnení všetkých stanovených kritérií vrátane verejného híringu človek, ktorý bude vyhovovať čo najväčšiemu spektru politikov, ale aj verejnosti.

Už pracujete na príprave zmien voľby policajného prezidenta? Kedy to predložíte na vládu?

Áno. Okamžite po schválení programového vyhlásenia vlády sme začali s detailnejším rozrábaním jednotlivých oblastí. Takže už to pripravujeme.

Kedy by ste svoj návrh mohli predložiť vláde?

To je teraz ťažké povedať. Mojím cieľom je to nezdržiavať a urobiť tak čo najskôr.

S policajným prezidentom Milanom Lučanským ste sa už viackrát stretli? Aký dojem na vás zanechal?

V rámci svojej práce nerád hovorím o dojmoch, najmä ak ide o funkcionárov. Je to subjektívna vec.

Ostane teda naďalej policajným prezidentom?

To je ešte zatiaľ otvorená otázka. Sú veci, ktoré si na pánovi Lučanskom vážim, urobil aj dobré veci. Sú ale veci, na ktoré mám iný názor a s ktorými nie som celkom spokojný. Budeme sa o týchto veciach určite v ďalšom období rozprávať.

V čom s ním nie ste spokojný? V akých oblastiach?

Nerád by som išiel do konkrétností, pretože sú to aj niektoré veci, ktoré sú momentálne aj v procese vyšetrovania. Nechcem teraz povedať, že by som nejakým spôsobom zasahoval do vyšetrovania, to určite nie. Mám však iný názor na niektoré záležitosti, ale nechcem a nebudem ich konkretizovať.

Je pravda, že ste už zisťovali záujem bývalého vyšetrovateľa Marka Gajdoša, ktorý odchádza z pozície šéfa bratislavskej mestskej polície, o funkciu policajného prezidenta?

Nie.

Cítite ako minister dostatočné právomoci na zmenu fungovania polície bez policajného prezidenta, ktorému by ste absolútne dôverovali?

Ten priestor tu vždy je. Otázkou je, aký je ten priestor, do akej miery sa dajú veci pretaviť do skutočnosti. Mojím záujmom, samozrejme, bude, aby sa čo najviac vecí z programového vyhlásenia vlády pretavilo do skutočnosti. Myslím, že priestor na to je a všetko je otázka komunikácie.