Nová platforma chce spojiť nespojiteľné: opozíciu aj koalíciu

Poslanci Smeru Ján Podmanický a Marián Kéry spolu s Tomášom Tarabom z extrémistickej ĽS NS chcú založiť takzvanú platformu hodnotovej politiky, ktorá by združovala konzervatívnych poslancov. Pozvali do nej aj koaličných poslancov z klubu Sme rodina a OĽaNO.

Iniciatíva, ktorú predstavili vo štvrtok, zožala vlnu kritiky za spájanie sa s kotlebovcami. Kéry však už vysvetľuje, že ich zámer bol dezinterpretovaný a koaliční poslanci sa zo strachu alibisticky otáčajú. Pomer konzervatívnych a liberálnych síl v parlamente tak podľa neho preverí júnové hlasovanie o zákaze predaja v nedeľu.

Poslanci by podľa Podmanického mohli spoločne prichádzať s návrhmi zákonov v hodnotových témach. „Táto platforma má slúžiť na to, aby poslanci, ktorí majú rovnaký názor na svet ako my, sa vedeli stretávať a pripravovať spoločný postup v týchto veciach,“ vyhlásil Podmanický. Napriek prísľubom spolupráce od viacerých koaličných poslancov však na tlačovej konferencii, ktorá ohlasovala vznik platformy, bol iba s Kérym a Tarabom z poslaneckého klubu ĽS NS.

Vystrašil extrémista

Podľa Kéryho výzva na vytvorenie konzervatívnej platformy v Národnej rade zostala nepochopená. „Chceme založiť hodnotovú platformu, do ktorej môžu vstúpiť poslanci bez ohľadu na to, v akých politických stranách sa nachádzajú. Hovorilo sa o tom dlhšie, ale hlavný impulz nám dalo odmietnutie správy ombudsmanky drvivou väčšinou poslaneckého zboru. Ostalo to ale nepochopené, pretože nás niektorí začali silou-mocou spájať s kotlebovcami. Spojencov si politik vyberá do koalície, v opozícii je poslanec odkázaný na spoluprácu, aj keď, samozrejme, v určitých mantineloch,“ hovorí Kéry. Pričom upozorňuje, že pri súčasnom zložení parlamentu sú na politickej scéne len dve opozičné strany – Smer a kotlebovci.

Kéry uznáva, že ich vystrašila práve účasť Tarabu v tejto platforme. „S Richardom Vašečkom z OĽaNO a ďalšími sme sa aj v minulom volebnom období pri hodnotových veciach nepozerali na to, kto je z koalície a kto z opozície. Prísľub na spoluprácu aj zo strany OĽaNO a Sme rodina sme mali, ale tí akoby sa zľakli a teraz rozprávajú inak ako predtým. Príde mi to trochu alibistické," posťažoval sa Kéry. Odkázal tak na vyhlásenie poslaneckého klubu OĽaNO, ktorým sa odmietli pridať k paktu Smeru a ĽS NS.

Podpredseda poslaneckého klubu obyčajných Richard Vašečka pre agentúru TASR vo štvrtok povedal, že budú realizovať vládny program, „v ktorom sa vyslovene nachádza ochrana života a silná podpora rodiny“. Na druhý deň už bol Vašečka nedostupný.

"Aj v Smere je viacero ľudí, ktorí nás za to kritizovali, ale v kultúrno-etických otázkach sme vždy mali od predsedu Fica voľnú ruku. Prizvanie pána Tarabu zrejme ublížilo nášmu cieľu, ale neľutujem to, pretože ho považujem za slušného človeka, ktorému sú cudzie rôzne extrémistické myšlienky neonacizmu a podobne. Navyše on nie je ani členom strany ĽS NS, je len v ich poslaneckom klube,“ vysvetlil Kéry.

Budúcnosť fungovania platformy podľa Kéryho tak ukáže až čas. „Prvým testom bude hlasovanie o našom návrhu zákazu malopredaja v nedeľu, ktorý sme podali s poslancom Podmanickým. Dnes máme len 15,5 dňa, keď zamestnávateľ nemôže nútiť zamestnanca pracovať. Chceme rokovať s odborármi, so zväzmi obchodu, zamestnávateľmi. Myslím, že sa to bude prejednávať už na júnovej schôdzi. Teší ma, že snahy o voľnú nedeľu prichádzajú z viacerých strán,“ dodal.

Strana je zatiaľ ticho

Strane Smer sa do oficiálneho vyhlásenia k iniciatíve Podmanického a Kéryho zatiaľ nechce. No dvaja iniciatívni poslanci nahnevali liberálnejšiu časť Smeru, ku ktorej patrí Richard Raši, Peter Žiga či Ján Richter. Ich výčitky sa týkali najmä vystúpenia spolu s extrémistickým poslancom.

„Smer nikdy nebol typickou socialistickou stranou. Oni mali vždy dosť silný ,drive’ po tých národnostných a konzervatívnych témach. To sa nakoniec aj prejavilo počas migračnej krízy. Vtedy postoje vedenia Smeru boli postoje podobné konzervatívcom, a nie socialistom. Veď výhrady proti tomu vtedy aj zazneli. Takže treba vychádzať z toho, že Smer socialistickou stranou nikdy nebol. To je gro celého toho problému,“ upozorňuje politický analytik Ján Baránek. Hovorí, že takéto spojenectvo opozičných strán ho neprekvapuje.

„Samotná platforma nemusí byť snahou o naštrbenie. Som presvedčený, že budú dávať návrhy zákonov, ktoré budú smerované na toho konzervatívneho a kresťanského koaličného poslanca, ktorý je v Národne rade. Samozrejme, s tým, že určite budú chcieť vniesť nejaký rozpor do koalície. To budú stopercentne robiť,“ dodal Baránek.

Vysvetlil, že koaličný poslanec sa nemôže pridať k opozícii. „To je doslova oxymoron. Tam to záleží potom na dohodách v kluboch. Väčšinou sa zvyklo v týchto hodnotových témach nechať voľnú ruku poslancom, nech hlasujú podľa toho, čo je v ústave, teda podľa svojho vedomia a svedomia. To však neznamená, že tie spory sa nepodarí vyvolať zo strany opozičných poslancov,“ povedal analytik.