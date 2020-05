Snem Za ľudí by mohol byť do začiatku leta, povedal Valášek

Snem strany Za ľudí, na ktorom sa má riešiť aj otázka lídra, by sa mohol konať ešte do začiatku leta. Povedal to člen predsedníctva Tomáš Valášek s tým, že ambíciou je stretnúť sa fyzicky. Podľa Valáška debaty nestoja len na tom, kto má byť na čele Za ľudí, ale aj ako presne vidí strana svoju politickú budúcnosť.