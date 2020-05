V nedeľu pribudol jeden infikovaný, zdravotníctvo začína opäť fungovať naplno

V pondelok to oznámil minister zdravotníctva Krajčí pred rokovaním vlády. „Je dôležité, aby začalo zdravotníctvo opäť fungovať naplno tak, ako sme boli zvyknutí,“ konštatoval šéf rezortu.

TB: Minister zdravotníctva Marek Krajčí a konzílium odborníkov.

„Hlavní odborníci na jednotlivé lekárske odbory vydajú svoje usmernenia a ja na základe nich vydám príkaz ministra. Dnešným dňom by sme boli radi, aby sa systém prípravy pacienta i plánovaných operácií vrátil do obdobia pred pandémiou. Jedinou novinkou bude to, že sa v prípade potreby u rizikových pacientov zváži test na COVID-19,“ spresnil minister.

Na Slovensku sa podľa jeho slov podarilo eliminovať ochorenie COVID-19 na úplné minimum. Ako tvrdí, z tohto dôvodu bolo potrebné prehodnotiť prísne protiepidemické opatrenia v zdravotníctve.

Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre chirurgiu Juraj Pechan tvrdí, že priaznivá situácia umožňuje zjednodušiť pacientom život a pristúpiť k operáciám, ktoré sa doteraz odkladali. „Stotožnili sme sa s navrhovanými opatreniami, ktoré zjednodušia realizáciu predoperačných vyšetrení i operačných zákrokov v nemocniciach,“ povedal s tým, že tento krok má zlepšiť prístup pacientov k operáciám.

Spustenie estetických zákrokov a zákrokov, ktoré znesú odklad, očakávajú odborníci na jeseň. Pechan poznamenal, že všetky doteraz odložené operácie sa nebudú dať dohnať za jún. Ak Slovensko výrazne nezasiahne druhá vlna pandémie nového koronavírusu, očakáva, že všetky „resty“ z hľadiska operácií budú do konca roka vyriešené.

V nedeľu otestovali 971 ľudí

V nedeľu potvrdili jeden nový prípad ochorenia Covid-19. Informoval o tom permanentný krízový štáb na webovej stránke. Celkovo tak Slovensko eviduje 1 495 ľudí pozitívnych na toto ochorenie.

Jeden nový prípad nákazy zaznamenali v nedeľu v Košickom kraji. Laboratóriá urobili 971 testov. Celkovo tak otestovali už vyše 143-tisíc vzoriek. Z ochorenia sa vyliečilo ďalších 22 osôb, uzdravilo sa spolu už 1 185 ľudí. Nepribudlo žiadne úmrtie, Slovensko tak stále eviduje 28 úmrtí.

Ako informoval permanentný krízový štáb na korona.gov.sk, počet hospitalizovaných pacientov klesol na 106. Z toho u 18 bolo ochorenie Covid-19 potvrdené. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú tri osoby, umelú pľúcnu ventiláciu štvrtý deň nepotrebuje žiadny pacient. Kĺzavý medián zostáva na hodnote štyri.

Prezidentka podpísala inteligentnú karanténu

Ľudia budú môcť namiesto štátnej karantény využívať mobilnú aplikáciu, ktorou sa má zaviesť tzv. inteligentná karanténa. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o elektronických komunikáciách, ktorú parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní. V pondelok o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Nová forma karantény prostredníctvom mobilnej aplikácie má odbremeniť kapacity štátnych karanténnych zariadení. „Pôsobila by tiež menej invazívnym spôsobom na osoby prichádzajúce na Slovensko zo zahraničia, ale zároveň by poskytovala porovnateľnú úroveň dodržiavania karanténnych opatrení ako v prípade povinnej štátnej karantény,“ uviedli predkladatelia právnej úpravy.

Aplikácia má byť poskytnutá bezodplatne. Štát očakáva, že by mohla znížiť rozpočtové výdavky. Zároveň sa očakáva, že dôjde k uvoľneniu stoviek členov Policajného zboru, ozbrojených síl a Hasičského a záchranného zboru z plnenia úloh súvisiacich so štátnou karanténou.

Podmienkou inteligentnej karantény je dobrovoľnosť. „Počas krízovej situácie môže úrad verejného zdravotníctva rozhodnúť o tom, že osoby, ktoré majú povinnosť podrobiť sa nariadenej izolácii v zdravotníckom zariadení alebo v inom určenom zariadení, sa môžu nariadenej izolácii podrobiť v domácom prostredí za podmienky, že písomne alebo inak hodnoverne preukázateľne súhlasili s podrobením sa izolácii v domácom prostredí za použitia mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie,“ napísali predkladatelia.

Osoba, ktorá bude s takouto formou karantény súhlasiť, je povinná počas trvania nariadenej izolácie nainštalovať si a používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a systémovo umožniť aplikácii prístup k údajom na monitorovanie polohy mobilného zariadenia.

Musí mať tiež povolené prijímanie notifikácií na mobilnom zariadení, na ktorom je aplikácia nainštalovaná, povoliť zariadeniu funkciu rozpoznávania tváre, ďalej umožniť automatickú aktualizáciu aplikácie, povoliť mobilu lokálne uložiť odfotenú podobizeň tváre na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie, či zdržať sa konania, ktoré by viedlo k nefunkčnosti alebo nesprávnemu fungovaniu tejto aplikácie.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR bude musieť zároveň zničiť údaje, hneď ako pominie dôvod ich spracovania. O zničení údajov bude úrad informovať dotknutú fyzickú osobu, ktorá môže následne uplatňovať svoje práva podľa nariadenia o GDPR, respektíve podľa zákona o ochrane osobných údajov. Na kontrole dodržiavania zákonnosti spracúvania údajov sa má podieľať aj parlament prostredníctvom ústavnoprávneho výboru, ktorému má ÚVZ predkladať správu o využívaní údajov.