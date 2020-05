Škôlky a niektoré stupne škôl budú otvorené od 1. júna

Od 1. júna sa opäť otvoria základné školy, do ktorých sa môžu vrátiť žiaci prvého až piateho ročníka. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v pondelok informoval, že od tohto dátumu sa môžu vrátiť aj deti do materských škôl. Odôvodnil to nízkym číslom pozitívne testovaných ľudí.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že návrat do škôl bude sprevádzať viacero hygienických a bezpečnostných opatrení. O tom, či sa škola alebo materská škola otvorí, rozhodne zriaďovateľ. Deti rúška mať nemusia, no zamestnanci a pedagógovia áno. Deťom budú taktiež každé ráno merať teplotu,“ ozrejmil minister.

Ak deti žijú v spoločnej domácnosti so starými rodičmi, tak do materskej, respektíve základnej školy by ísť nemali. Kontaktovať rodičov v súvislosti so záujmom umiestniť dieťa do školy budú riaditelia. Minister potvrdil, že riaditelia tak robia od minulého týždňa.

Gröhling uviedol, že v materskej škole bude môcť byť v skupinách najviac 15 detí, v školách najviac 20 žiakov na jednu triedu. „Rodičia budú môcť s deťmi zostať doma, ak sa tak rozhodnú,“ povedal minister školstva. Do materských škôl sa budú môcť v prvom rade vrátiť deti zdravotníkov, policajtov, vojakov a tých, ktorí v čase koronakrízy zabezpečujú dôležité pozície, ale aj deti rodičov pedagogických zamestnancov.

Žiaci, ktorí nepôjdu do školy, a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci od 6. do 9. ročníka, budú mať naďalej dištančné vyučovanie. Šéf rezortu školstva poznamenal, že zverejnený bude pomocný materiál k otváraniu materských a základných škôl. Čo sa týka základných umeleckých škôl, potrebujú podľa ministra ešte pár dní na stanovenie podmienok, za akých bude možné vyučovanie uskutočniť. Gröhlingr dodal, že počas 9 týždňov sa prejavila veľká snaha a tvorivosť u učiteľov či žiakov, za čo im ďakuje. Je však podľa neho už na čase vrátiť sa do škôl.

Matovič poznamenal, že základné umelecké školy môžu vyučovať individuálne, teda jedného žiaka. Premiér na tlačovej konferencii informoval, že od stredy 20. mája sa spustí štvrtá fáza uvoľňovania opatrení v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19.