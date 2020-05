Bez maturít nebudú študenti hlúpejší, tvrdí Hipš

Školy sa pomaly otvárajú. Najskôr sa do lavíc vrátia menší žiaci a piataci spolu so škôlkármi. „Rodičia menších detí potrebujú ísť do práce a pomôcť naštartovať ekonomiku,“ reagoval na rozhodnutie vlády Juraj Hipš (Spolu), učiteľ a aktivista. Upozorňuje aj na 30-tisíc žiakov, ktorí od marca nie sú v kontakte so školou, pretože nemajú prístup na internet. „V tomto prípade ma sklamalo ministerstvo, lebo ich nechalo na okraji a v zabudnutí,“povedal Hipš vo videu TV Pravda.