Dekan FIIT Kotuliak: Situácia na fakulte by sa mohla čoskoro upokojiť

VIDEO: Dekan Ivan Kotuliak o situácii na Fakulte informatiky a informačných technológií.

Krátko po nástupe do funkcie, ešte v januári, ste z fakulty prepustili svoju predchodkyňu Máriu Bielikovú. Niektorí zamestnanci fakulty potom vstúpili do štrajku, na podporu odvolanej profesorky spísali petíciu, 31 z nich dokonca žiadalo vašu rezignáciu. Spory pokračovali, kým do toho nezasiahla koronakríza. Aká je dnes na fakulte situácia?

Treba povedať, že pani profesorku Bielikovú som prepustil na základe podania, ktoré uvádzalo nezrovnalosti v daňovej oblasti. V tejto chvíli sú pripravené opravné daňové priznania za roky 2016 až 2018, ktoré budú podané hneď po koronakríze. Zároveň chcem zdôrazniť, že prepustenie pani profesorky nemalo nič spoločné s jej odbornosťou alebo s tým, že kandidovala do akademického senátu fakulty. Stále nemáme funkčný akademický senát fakulty, ktorý zhodila moja opozícia. Dúfame, že bude funkčný 4. júna. To by mohlo výrazne prispieť k upokojeniu situácie. Tú upokojila aj koronakríza a teraz čakáme, čo bude po sfunkčnení akademického senátu.

Na fakulte vládla dosť dusná atmosféra. Už sa to zlepšilo?

<Ak> V tejto chvíli zamestnanci fakulty pracujú na home office, študenti, žiaľ, nemajú prístup na univerzitu. Podľa zisťovania v dotazníkoch sa snažíme identifikovať, s čím sú spokojní a s čím nie. K reálnemu upokojeniu situácie však podľa mňa príde až po voľbách do akademického senátu, keď bude jasné, aké je rozloženie síl.

Profesorke Bielikovej ste svojho času ponúkli, aby sa na fakultu vrátila. Ako to dopadlo?

Dal som jej tú ponuku, aby sa situácia upokojila. Odkedy ma zvolili za dekana, dostala veľa rôznych ponúk, aby sme našli riešenie. Žiaľ, pani profesorka to neprijala a nevrátila sa.

Zdôvodňovala to tým, že na fakulte nevládne demokracia…

Demokracia je v samospráve relatívne štandardná. To znamená, že musíme mať sfunkčnený akademický senát fakulty, ktorý je najvyšším reprezentantom demokratickej moci na fakulte. A na sfunkčnení tohto akademického senátu pracuje akademický senát univerzity, aby bola naozaj garantovaná nezávislosť a všetky demokratické pravidlá. Chcem zdôrazniť, že za nefunkčnosť senátu môžu stúpenci pani profesorky Bielikovej, keď ho 11. júna 2019 zhodili.

Dekanom ste už pol roka. Čo sa vám za ten čas podarilo dosiahnuť?

Dekanom som pol roka, ale vo veľmi neštandardnej situácii, takže posudzovať dosiahnuté výsledky štandardnými meradlami by asi nebolo vhodné. Od začiatku marca trvá koronakríza, pre ktorú sme museli prejsť do on-line výučbového priestoru, čo sme zvládli. Pripravujeme on-line skúšky, on-line štátnice a on-line prijímačky, ktoré sme dlhé roky nerobili. Súbežne s tým rozbiehame veľké projekty. Aktívne participujeme na výskumnom projekte ACCORD, čo je stomiliónový projekt pre STU a Univerzitu Komenského. Takisto sme rozbehli niekoľko projektov vo výške zhruba štyri milióny eur zo štrukturálnych fondov s rôznymi partnermi. Máme to teda dobre naštartované. Mojou ambíciou v blízkej budúcnosti je tiež získať experta, ktorý vyštudoval informatiku na Oxforde, pracuje na univerzite vo švajčiarskom Bazileji, má vyše desať článkov v časopise Nature a chce prísť pôsobiť na našu fakultu.

Na budúci rok by sa u nás mala spustiť nová sieť 5G, teda mobilná sieť piatej generácie. U mnohých ľudí to vyvolalo odpor, dokonca sa začali šíriť rôzne konšpiračné teórie. Prečo to vyvoláva také búrlivé reakcie? Skutočne tú sieť potrebujeme?

Tie búrlivé reakcie sa sem preniesli zo zahraničia, no všetky tie zdôvodnenia boli hoaxy, teda falošné informácie, ktoré nemali racionálny základ. A či tú sieť potrebujeme? Každá generácia mobilnej siete nám priniesla niečo nové, napriek tomu, že ich v danom čase kritizovali. Keď prišla 2G, mohli sme začať slobodne telefonovať. Keď prišla 3G, zlepšilo sa dátové pokrytie, odkedy máme 4G, môžeme sledovať televíziu a videotuby cez mobily. Keď príde 5G, budeme môcť naozaj intenzívne využívať internet vecí a napríklad masovo nasadzovať autonómne vozidlá.

Kritici však hovoria, že nová sieť 5G má škodlivý vplyv na zdravie. Keďže má väčší výkon, tak vraj vydáva i väčšie elektromagnetické žiarenie.

Žiadny zdravotnícky inštitút by neschválil spustenie mobilnej siete, ak by mohla byť škodlivá pre používateľov. Ani žiadny výrobca by nešiel do výroby s rizikom, že by ho používatelia mohli žalovať. Treba byť opatrný, treba to skúmať, ale zo siete 5G nám nehrozí nijaké nebezpečenstvo.

Už viac ako dva mesiace tu máme koronakrízu. Ako prebieha výučba on-line?

Počas tohto obdobia sme pripravili dva dotazníky – prvý, aby sme identifikovali najlepšie skúsenosti a najlepšie prístupy, ale aj tie problematické veci, a potom sme pracovali na tom, aby sme tie najlepšie skúsenosti zaviedli naprieč fakultou, čo sa veľmi pozitívne odrazilo v druhom dotazníku, kde už väčšina študentov hodnotila predmety pozitívne. Treba povedať, že prechod na on-line výučbu jednoduchšie zvládli študenti vyšších ročníkov. Naopak, do dnešného dňa majú problém s predmetmi, ako je matematika a fyzika, kde naozaj potrebujete písať na tabuľu a postupne vysvetľovať učivo.

Aké plány máte s fakultou?

Do volieb za dekana som išiel s víziou jej rozvoja. Mojím snom je internacionalizácia fakulty, získať čo najviac pedagógov a výskumníkov zo zahraničia. Minimálne začať so Slovákmi, ktorí majú zahraničné skúsenosti, ale, samozrejme, pokračovať zahraničnými odborníkmi. Pretože len tak budeme pokračovať v tom, že budeme silná európska fakulta zameraná na IT. Treba tiež zdôrazniť medziodborové štúdium a medziodborové aplikácie ako bioinformatika či samonavádzacie a samoriadiace autá.