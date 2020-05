Generálnym prokurátorom môže byť aj neprokurátor. Už v júli?

Po novom nebude v rámci koalície voľba generálneho prokurátora žiadnou dohodou za zatvorenými dverami.

Podľa informácií Pravdy vládna koalícia v piatok aj v nedeľu riešila detaily novely, podľa ktorej by mal byť už v júli zvolený nástupca Jaromíra Čižnára. Príslušnú novelu už do parlamentu predložili poslanci Juraj Šeliga (Za ľudí), Alojz Baránik (SaS), Ondrej Dostál (SaS), Petra Hajšelová (Sme rodina) a Milan Vetrák (OĽaNO). Voľba bude v parlamente verejná.

Predseda parlamentu Boris Kollár pre Pravdu povedal, že voľbu generálneho prokurátora zrejme vyhlási na júnovej schôdzi.

Vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) v diskusnej relácii TA3 zdôraznila verejné vypočutie kandidátov i samotnú voľbu. Podľa nej budú mať poslanci v tomto smere voľnú ruku.

Dodala, že voľba generálneho prokurátora je najdôležitejšou voľbou tohto volebného obdobia. „Je to najsilnejší muž, ktorý bude zodpovedný za to, či naozaj budeme bez rozdielu a spravodlivo stíhať mafiánov, gaunerov a rôznych príživníkov, ktorí vyciciavajú štát. Vo vládnej koalícii bolo dôležité, aby sme sa zhodli na procese voľby,“ podotkla Remišová.

Podľa našich informácií sa v piatok podvečer na Úrade vlády stretla koaličná rada a rokovala o detailoch voľby generálneho prokurátora. V nedeľu aj za prítomnosti ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) sa pripravoval návrh, ktorý bol predostretý v parlamente ako poslanecký návrh.

Kollár: Máme zelenú kartu

Remišová spresnila, že po novom sa bude rozširovať okruh kandidátov i navrhovateľov. „To znamená, aby sa do voľby mohol prihlásiť skutočne čo najširší okruh kandidátov. Koalícia sa zhodla na tom, že sa budú môcť prihlásiť aj neprokurátori,“ uviedla vicepremiérka. Keďže pôjde o poslanecký návrh, podľa jej slov bude aj priestor na pozmeňujúce návrhy. Cieľom však zostáva, aby Jaromír Čižnár nepresluhoval. „Nie je žiaden dôvod, aby sme mu dávali nejaké dva, tri mesiace navyše vo funkcii,“ dodala vicepremiérka.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) sa stotožňuje s touto zmenou. „Predtým som bol za to, že by to mal byť len prokurátor, ale len hlupák nezmení názor, keď sa zmenia okolnosti. Myslím si, že by to mohol byť aj niekto z akademickej obce,“ uviedol pre Pravdu Kollár. Na otázku aké konkrétne okolnosti zmenili jeho názor, nechcel bližšie odpovedať. „Nechcem to bližšie komentovať, pokiaľ sa ďalej nedohodneme v koalícii. Ale máme zelenú kartu,“ dodal.

Koalícia sa podľa Remišovej zhodla, že do voľby na tento post sa bude môcť prihlásiť aj neprokurátor. Mimoriadne dôležité podľa nej je, že nepôjde o žiadnu dohodu za zatvorenými dverami. „Nebudeme si predsa z ľudí robiť dobrý deň, že vyhlásime, že bude verejné vypočutie, ale vládna koalícia sa za zatvorenými dverami dohodne na nejakom kandidátovi a to verejné vypočutie bude iba divadielko,“ skonštatovala vicepremiérka.

(Ne)zhody v koalícii

Z neprokurátorov sa skloňuje meno bývalého viacnásobného ministra Daniela Lipšica, ktorý v súčasnosti pôsobí ako advokát. „K voľbe generálneho prokurátora sa nemám dôvod vyjadrovať,“ zopakoval pre Pravdu Lipšic.

Ešte minulý týždeň však pre Pravdu podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga povedal, že sa podľa neho systém nebude účelovo meniť kvôli žiadnemu možnému záujemcovi na tento post, ani kvôli advokátovi Danielovi Lipšicovi. „Systém sa bude meniť, to je dnes faktom. Nemyslím si však, že sa bude meniť účelovo kvôli komukoľvek. Za seba však viem povedať, že nebudeme meniť systém kvôli Danielovi Lipšicovi,“ uviedol Šeliga.

Lipšica ako kandidáta na šéfa prokuratúry spomenuli premiér Igor Matovič (OĽaNO) i minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Ako uviedol Kollár pre Pravdu, spomína sa približne štyri až päť mien. „Ján Šanta, Maroš Žilinka, Daniel Lipšic či Vasiľ Špirko. Títo sa spomínajú,“ potvrdil Kollár.

Do júla na stoličke generálneho prokurátora sedí prokurátor Jaromír Čižnár, ktorého vymenoval do funkcie v júli 2013 vtedajší prezident Ivan Gašparovič. Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva hlava štátu na návrh parlamentu. Jeho funkčné obdobie je sedem rokov a podľa zákona sa mu predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom.