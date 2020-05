Smer sa konzervatívcov radšej zbaví, Podmanický odchádza sám

V Smere sa od Jána Podmanického a Mariána Kéryho dištancujú a vyhrážajú sa im vyhodením. Tomáš Taraba z poslaneckého klubu extrémistickej ĽS NS sa sťažuje na klamstvá a zvažuje, že od kotlebovcov odíde sám.

Podmanický sa napokon rozhodol odísť sám. Vzdáva sa členstva v strane, ako aj funkcie krajského predsedu Smeru-SD v Žiline. Urobil tak podľa TASR v reakcii na výčitky predstaviteľov strany k jeho záujmu pridať sa k hodnotovej platforme konzervatívnych poslancov, ktorú avizovali členovia klubu ĽSNS. Podľa svojich slov nechce byť príčinou ďalšieho nárastu napätia v Smere-SD.

Zámer založiť tzv. platformu hodnotovej politiky, ktorá by združovala konzervatívnych poslancov, oznámili poslanci Smeru Ján Podmanický a Marián Kéry spolu s predsedom strany Kresťanská demokracia, život a prosperita Tomášom Tarabom. Ten sa do snemovne dostal vo farbách ĽS NS.

„Táto platforma má slúžiť na to, aby poslanci, ktorí majú rovnaký názor na svet ako my, sa vedeli stretávať a pripravovať spoločný postup v týchto veciach,“ vyhlásil Podmanický.

Do platformy pozvali aj koaličných poslancov z klubov Sme rodina a OĽaNO. Preddohodnutú mali údajne spoluprácu s predsedníčkou Kresťanskej únie Annou Záborskou či Richardom Vašečkom (obaja OĽaNO). Tí sa ich však rýchlo zriekli.

Smer: Nech odídu

Aj keď strana Smer ani jej predseda Robert Fico sa zatiaľ k iniciatíve oficiálne nevyjadrili, najvyšší predstavitelia strany hovoria jasne – ak sa neprispôsobia, nech odídu.

Podpredseda Peter Žiga pripomenul, že hodnotová výbava a program strany v otázkach registrovaných partnerstiev a prístupu k interrupciám podporuje súčasný stav. „V tomto duchu by Smer mal pokračovať aj ďalej. Toto beriem ako individuálny akt pánov Podmanického a Kéryho, a vedenie Smeru by sa nimi malo zaoberať,“ uviedol Žiga.

„Sú to poslanci Národnej rady a pokiaľ nebudú zdieľať hodnotovú výbavu strany Smer, budú voči sebe musieť vyvodiť zodpovednosť. Budú sa musieť vyprofilovať. Buď chcú ísť so stranou Smer ďalej, alebo budú kolaborovať so stranami, s ktorými my hovoríme, že nechceme spoluprácu,“ odkázal Žiga. Pripustil, že ak sa nebudú chcieť prispôsobiť, bude im odporučený odchod zo Smeru.

Podobne sa vyjadril aj expremiér a podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (Smer), ktorý pred niekoľkými týždňami oznámil zámer prevziať po Ficovi vedenie strany. Akákoľvek spolupráca s extrémistickou ĽS NS je podľa neho chybným krokom, ku ktorému by mal Smer zaujať jasný postoj. „Môžeme diskutovať o hodnotách, ale je neprípustné viesť takúto debatu s extrémistickou stranou. Sociálna demokracia na Slovensku sa nesmie spriahať s extrémistami, ktorí dodnes spochybňujú napríklad Slovenské národné povstanie. Verím, že moji kolegovia si uvedomia svoju chybu a nebudú v spolupráci s kotlebovcami v diskusiách o budúcnosti krajiny pokračovať,“ reagoval Pellegrini.

Hnevá sa aj ĽS NS

Odpor voči tejto spolupráci prišiel aj z opačnej strany a Tarabu odsúdili aj extrémisti na čele s Milanom Mazurekom (ĽS NS). „Pozrel som si verejné vyjadrenia pána Mazureka v jeho internetovej relácii na moju adresu, ktoré sú plné klamstiev. Verziu o spájaní ĽS NS a Smeru pustili do éteru liberálne médiá a je zaujímavé, že Mazurekovi táto verzia lepšie vyhovuje ako pravda. Tlačovka nebola medzi ĽS NS a Smerom, ale medzi mnou a poslancom Podmanickým,“ zdôraznil Taraba.

„Nevraživé zákopové vojny s nikým viesť nebudem a myslím si, že na mojej práci je každému jasné, že viem svoje hodnotové postoje jasne vyjadriť bez toho, aby som sa bál s inými stretnúť a hľadať prieniky v prospech Slovenska. Mňa nikto škatuľkovať do svojho sveta nebude,“ vyhlásil Taraba.