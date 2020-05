S Kolíkovou nemáme žiaden rozkol, hovorí Baránik

Koalícia chce zmeniť voľbu generálneho prokurátora tak, aby mohli kandidovať aj neprokurátori. Peter Pellegrini (Smer) to nazval „lex Lipšic“ a odmieta zmeny podporiť v parlamente. Kritizuje aj uzákonenie verejnej voľby a považuje to za zásah do nezávislosti šéfa prokuratúry. „Hrá sa teraz na pekného a bojí sa, že budú stíhaní politici,“ odkazuje mu vo videu TV Pravda Alojz Baránik (SaS).