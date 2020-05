Sudca zverejnil kompletnú komunikáciu Mariana Kočnera cez Threemu

V úvode k zverejnenej Threeme Šamko píše: „V neverejnom prípravnom konaní by nemali dôkazy unikať zo spisu. Ak sa tak už stalo a došlo k selektívnemu zverejneniu časti Threemy zo strany vybraných médií a to s odôvodnením, že to vo verejnom záujme, potom je vo verejnom záujme aj zverejnenie kompletného obsahu Threemy, aby sa každý, koho zaujíma, mohol oboznámiť s jej obsahom.“

V pätnásty deň hlavného pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa čítali niektoré správy, ktoré si Kočner okrem iného vymenil aj s ďalšou obžalovanou v tomto prípade Alenou Zsuzsovou.

Obaja na súde argumentovali, že telefóny, cez ktoré si správy posielali, mal istý čas v držbe bývalý šéf kontrarozviedky a novinár Peter Tóth a teda mohol zasahovať do obsahu komunikácie. Prvá správa, zo stoviek, ktoré zverejnil Šamko, má dátum zo septembra 2017. Zo správ vyplýva, že Kočner čulo komunikoval s Tóthom, novinárkou Martinou Ruttkayovou, Alenou Zsuzsovou, s niekoľkými sudcami.

Posledná správa má dátum 18. 5. 2018, tesne predtým, ako Kočnera zadržala polícia.

