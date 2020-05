Spomienková mapa zrýchľuje rozhovory s hygienikmi

„Nešpicľujeme ľudí,“ vysvetľuje Tomáš Vatrt zo spoločnosti Bootiq, ktorá má skúsenosti aj z Českej republiky. Firma je členom iniciatívy COVID19CZ, ktorá spustila systém trasovania infikovaných u našich susedov v druhej polovici marca.

Čo je to spomienková mapa?

Je to pomenovanie mapy, ktorá pomáha hygienikom a epidemiológom pri trasovacom rozhovore. Tento proces je zavedený a využívaný už dlho, pretože existujú aj iné infekčné choroby, ktorých šíreniu je potrebné zabrániť. Trasovacím rozhovorom hygienici a epidemiológovia získavajú informácie o pohybe infikovaného a zisťujú, kde mohol nakaziť niekoho iného. My sme sa snažili do tohto zabehnutého procesu priniesť nástroj na zefektívnenie samotného rozhovoru. Vieme dať hygienikom do ruky pomôcku, ktorá pomôže infikovanému pacientovi lepšie si spomenúť na to, kde bol a s kým sa stretol.

Čo teda sleduje táto mapa?

Viete, kde ste boli pred týždňom a koho ste stretli? Je ťažké spomenúť si, ak nedostanete nejaké indície. Keď však spomienková mapa napovie, že ste boli v Trnave, začnete si ten deň v pamäti dotvárať a spomeniete si, že ste tam napríklad boli na obede a dvoch pracovných stretnutiach. Spomienková mapa je teda nástroj, akési vodidlo s informáciami o polohe SIM karty. Ale pozor – nesledujeme, aké iné SIM karty boli v blízkosti nakazeného. Ak bol napríklad na čerpacej stanici 15 minút, nevidíme SIM karty, ktoré tam boli v tom čase tiež. My v tomto procese pýtame súhlas od občana, aby sme mohli získať údaje o pohybe jeho SIM karty od operátorov za posledných 14 dní. Hygienici, ktorí vedú trasovacie rozhovory s infikovanými pacientmi, majú veľké skúsenosti a mapa im pomôže rozhovor zefektívniť. V prípade potreby by podľa vzoru iných krajín mohlo riešenie hygienikom pomôcť aspoň čiastočne zapojiť do procesu väčší počet školených pracovníkov a tak lepšie zvládnuť prípadný zvýšený nápor. Dúfajme, že čísla o počte infikovaných nebudú narastať. Ale ak by sa tak stalo, budeme lepšie pripravení.

Bez súhlasu to nejde?

Nie, vyslovenie súhlasu sa dokonca nahráva. Ak chce pacient pomôcť pri hľadaní ľudí, ktorých mohol infikovať, tak súhlas udelí. Zo skúseností z Českej republiky väčšina oslovených súhlas dala. Samozrejme, závisí to aj od regiónu a spôsobu odkomunikovania. Ak je všetko správne vysvetlené, drvivá väčšina populácie súhlas dá. Ale stáva sa, že ho udelia aj následne, keď zistia, že si nevedia spomenúť, ale chcú ochrániť svoju rodinu, priateľov či kolegov.

Čo teda dostane hygienik, ktorý vedie trasovací rozhovor, do ruky?

Dáme mu mapu pohybu SIM karty, ktorá má nad sebou rôzne funkcionality. On vie dáta filtrovať a rozhodnúť sa, do akého konkrétneho detailu chce ísť. Poloha infikovaného sa vypočítava na základe triangulácie najbližších BTS vysielačov, čo sú antény v mestách umiestnené na budovách, na vidieku kade-tade po kopcoch. Ak by sme chceli ľudí špicľovať, presnosť pohybu SIM karty nie je na to dostatočná. Dáta o polohe slúžia ako nástroj na spomenutie si.

Môžu byť údaje aj nejako skreslené?

Presnosť údajov je dostatočná na to, aby sa dalo určiť, v akom okruhu sa človek pohyboval. V mestách môže byť odchýlka od sto metrov, ale niekde v lesoch, kde nie je dobré pokrytie, môže byť aj päť kilometrov. V princípe tam, kde je väčšie riziko prenosu choroby, a to v mestách, je presnosť úplne dostatočná. V meste vygenerované dáta ukážu, že bol človek napríklad v obchodnom centre alebo v kancelárskej budove. Ale už si musí spomenúť, s kým bol, či bol v kaviarni, v akej firme, a hygienik si tak vie dohľadať ďalších možných infikovaných. Bežným trasovacím rozhovorom hygienik získa od infikovaného priemerne medzi 10 až 20 kontaktov, pomocou spomienkovej mapy ich môže byť štyri- až päťnásobne viac.

Čiže mapa pomáha len pri spomínaní infikovaného, aby sa našli ďalší potenciálne nakazení ľudia?

Áno, ide o to, aby sme zefektívnili testovanie ľudí. Na testovanie tak pôjde väčší počet ľudí, u ktorých je zvýšená pravdepodobnosť nákazy. Ide o to, nech sa testuje čo možno najviac cielene. Treba sa pozerať aj do budúcnosti, keď sa ekonomika otvorí ešte viac. Deti začnú chodiť do školy, ľudia do kín, posilňovní… O to viac bude dôležité, aby sme dokázali odchytiť infikovaných ešte skôr, ako sa choroba lavínovito rozšíri. Len tak sa dá udržiavať reprodukčné číslo vírusu na nízkej úrovni bez toho, aby sme obmedzovali ekonomiku alebo zatvárali celé obce a mestá.

V susednej Českej republike sa celý balík riešení, ktorého súčasťou je aj spomienková mapa, volá inteligentná karanténa. U nás sa ešte len ide spúšťať pilotné skúšanie. Prečo nasadenie spomienkovej mapy na Slovensku tak dlho trvá?

Hotové riešenie spoločností Keboola a CleverMaps nasadené počas marca v Českej republike sme Slovensku ponúkli bezplatne. V Českej republike majú viacero riešení v jednom balíku aj s trasovacím call-centrom. Stojí za tým iniciatíva COVID19.CZ. Na Slovensku však nebol vyhlásený núdzový stav. A tak bolo ako prvé nutné doladiť legislatívne a technické náležitosti. Najmä bezpečnosť a ochranu osobných údajov. Riešenie sa pre potreby Slovenska upravilo a bude potrebné ho aj prevádzkovať. Na základe reakcie hygienikov vidím priestor pre jeho využitie aj pri prevencii iných ochorení.

Naozaj dáta neuniknú?

Údaje od operátorov spracúva Úrad verejného zdravotníctva s technickou podporou Národného centra zdravotníckych informácií. Zobrazenie bodov s údajmi o polohe infikovaného na mape je anonymizované do momentu, keď s nimi pracuje hygienik po prihlásení do systému CleverMaps. Dáta sa automaticky zmazávajú po ukončení trasovacieho telefonátu na všetkých miestach, kde by sa mohli vyskytnúť. Ako druhá poistka mazanie prebieha vždy po 72 hodinách, prípadne aj častejšie. Toto číslo závisí od toho, ako budú hygienici stíhať trasovacie rozhovory. Navyše, riešenie prešlo auditom poradenskej spoločnosti PwC. Riešenie sa postupne zavádza po regiónoch, kde je to najviac potrebné. Systém práce sa bude ladiť a zlepšovať.

Čo hovoria výsledky z praxe?

Zo zahraničia sa zatiaľ ukazuje, že trasovacie rozhovory v spojení so spomienkovou mapou pomáhajú odhaliť väčší počet kontaktov. Teraz, keď čísla infikovaných prudko nerastú, je vhodný čas na zlepšovanie celého procesu na základe nových poznatkov. My sme ponúkli technické riešenie, ale je to iba pomôcka. Dôležití sú ľudia. Vyškolení a skúsení hygienici vedia urobiť tie správne rozhodnutia, aby zabránili šíreniu ochorenia. Veríme, že ak by nebodaj prišla druhá vlna, inteligentné riešenia pomôžu ochrániť životy a v ideálnom prípade budeme aj vďaka nim môcť pokračovať v bežnom živote.