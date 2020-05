Matovič so Sulíkom sú opäť ako kamaráti, predtým to bolo po 'taliansky'

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) priznal, že vzájomný vzťah s podpredsedom vlády pre ekonomiku a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) bol v posledných týždňoch trošku „taliansky“. Vyhlásil to v utorňajšej mimoriadnej relácii venovanej pandémii nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2 v televízii Markíza s tým, že veci si už vyjasnili a idú ďalej.

Matovič prirovnal vzájomný vzťah so Sulíkom k „talianskym siamským dvojčatám“. „Dokážeme však v momente, keď sa vyžaduje zodpovednosť, potiahnuť spoločne káru. Verím, že ju budeme ťahať štyri roky,“ povedal predseda vlády.

So Sulíkom sa, ako tvrdí, dohodli, že problémy koalície sa riešia v jej vnútri a nevynášajú sa von. „Keď je nejaký problém, nech sa otvorí na koaličnej rade. Tam sa to má riešiť,“ povedal Matovič. Sulík v relácii reagoval, že toto Matovičovo vyjadrenie počul rád. Na margo jeho medializovaných treníc s premiérom uviedol, že je predseda strany, ktorá si ctí slobodu názoru a slova. Sulík poznamenal, že on ako šéf SaS toleruje iné názory v strane a je to jedna z vecí, s ktorou bude musieť Matovič žiť a ktorá spôsobuje „talianske manželstvo“. „Plánujem pokračovať vo vyjadrovaní svojho názoru. Neznamená to však, že musím povedať vždy všetko,“ skonštatoval.